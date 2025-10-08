Desalojaron el loteo «El Edén» en Cipolletti por construir en «zona no urbanizable»

Momentos de tensión se vivieron este martes cuando el municipio de Cipolletti procedió con la demolición de postes, cercos y retiró materiales de construcción en un loteo comercializado «ilegalmente» en una zona rural entre la Ruta Chica y la Ruta 22, cerca del límite con Fernández Oro. El loteo, conocido bajo el fideicomiso “El Edén”, fue intervenido en un operativo con gran presencia policial y según trascendió personas demoradas por «resistencia a la autoridad».

En diálogo con RADIO RÍO NEGRO, el director del área de Legal y Técnica del municipio, Sebastián Caldiero, explicó que se trata de “un proyecto de loteo” sin habilitación urbanística ni servicios básicos.

El funcionario precisó que el operativo se llevó adelante a través de una orden del Juzgado Municipal de Faltas para clausurar el lugar y demoler las construcciones «antirreglamentarias». “Hubo reiterados incumplimientos de quienes están al frente del loteo. Desde febrero se los viene advirtiendo, infraccionando y multando. Ante la persistencia, no quedó más remedio que clausurar para evitar que se consolide una ocupación irregular”, sostuvo.

Según indicó Caldiero, la imposibilidad de construir responde a que se trata de una zona netamente de chacras. “No está permitido el fraccionamiento urbano. Todas las ciudades tienen un código de planeamiento que define los usos y en ese sector solo se permiten chacras. Además, no hay servicios básicos. La decisión del intendente fue actuar a tiempo para evitar que se conforme un barrio irregular con personas que compran de buena fe, pero luego terminan viviendo sin servicios esenciales, lo que rompe la planificación urbana”, explicó.

Caldiero señaló que los organizadores de la comercialización del loteo son «profesionales» que “sabían lo que hacían”. “En los contratos dejan claro que ahí no se puede lotear y que la entrega sería recién en 2026, pero ya habían levantado una vivienda. Hay que distinguir entre quienes organizan estas operaciones y quienes compran de buena fe, aunque también hubo gente que adquirió sabiendo que el proyecto era irregular”, remarcó.

El funcionario insistió en que la zona no será habilitada. “No está prevista para el crecimiento urbano. El intendente fue claro con los propietarios: la ciudad está planificada para expandirse hacia el norte, no hacia el sur. Esa chacra no se habilitará ni en el corto ni en el mediano plazo”, aseguró.

En paralelo, el municipio impuso multas económicas y el intendente radicó una denuncia penal en la fiscalía de Cipolletti por posibles delitos de estafa y ejercicio ilegal de la profesión de martillero, ya que se ofrecían lotes sin autorización para su comercialización.

Caldiero también defendió el operativo. “Son cuestiones que obviamente no son agradables, pero es lógico, la policía tiene una orden judicial que cumplir y si hay personas que le impiden a la policía hacer su trabajo, lo entorpece la policía tiene que tomar medidas», afirmó.

Fideicomiso «El Edén» en Cipolletti: «la gente compró la tierra y es dueña, la van a defender»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Pedro Nahuelpan, administrador del fideicomiso El Edén, explicó que el terreno ya fue pagado en su totalidad y la escritura está a nombre del fideicomiso. “Desde el fideicomiso se agrupó a la gente para comprar una chacra que hoy está fuera del ejido urbano. Todos los contratos lo dicen en la primera página. La intención es comprar a futuro, cada uno sabe y va a esperar. Si nunca se habilita, el contrato prevé qué hacer con el predio, pero la gente está al tanto”, señaló.

Nahuelpan sostuvo que el cambio de uso del suelo es una atribución del Concejo Deliberante. “Uno puede pedir que lo traten y el Concejo decide si lo hace o no. No es algo eterno que sea zona rural”, indicó. Agregó que, por su ubicación, “estamos pegados a una toma, por lo que el municipio puede ponerlo como zona residencial con interés social”.

El administrador explicó que la gente ingresó al predio tras las declaraciones del municipio, que calificó el proyecto como una “estafa” y habló de destinar el terreno a espacio verde. “Ante el miedo, fueron poniendo cercos, postes, y dos familias se mudaron. Hoy no pueden salir porque el municipio no deja entrar ni salir a nadie”, afirmó.

Nahuelpan informó que ya se presentó una denuncia en la fiscalía por usurpación del municipio en un terreno privado, además de un amparo judicial. Además, afirmó que no se van a ir del predio, “la gente compró la tierra, es dueña y la va a defender”.