Segunda noche de la Manzana completa: ritmo de la cumbia, escenario regional y una celebración con identidad

La cumbia fue la gran protagonista de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana. Fotos Juan Thomes y Alejando Carnevale.

La segunda jornada de la Fiesta de la Manzana llegó con el mismo impulso que la primera: gente apurada por llegar a ver a sus músicos preferidos, a disfrutar de la gastronomía de los espacios comerciales y a compartir en familia. El éxito de la noche anterior había renovado las ganas, pero el número de asistentes redobló la apuesta, y más de 150 mil personas hicieron vibrar el predio.

Más allá de los artistas nacionales aclamados, el predio tiene un espacio donde todo sucede entre amigos y de manera familiar. “Lo que más me gusta de la fiesta es la globa regional. Hay muchos artistas y grupos muy talentosos en la ciudad y en la región. Se genera un clima más íntimo: el público está sentado, comparte en familia, con mate o algo para tomar. Es otra predisposición frente al hecho artístico”, se escuchaba decir entre los pasillos de tierra de la fiesta.

Allí, la diversidad de la programación es el plato fuerte: hay folklore, rock y tango. Es el lugar donde los géneros argentinos conquistan su espacio, como ocurre en cada fiesta popular.

Más allá de las figuras nacionales, el escenario regional se convierte en el corazón más cercano de la Fiesta Nacional de la Manzana.

Durante la tarde, los primeros en subir al escenario fueron los integrantes de Simbiosis en Movimiento, un espectáculo de danza del IUPA que reunió en una misma obra a las cuatro disciplinas que integran el Departamento de Artes del Movimiento: danza clásica, danza folclórica, danzas españolas y danza contemporánea.

En escena participaron 22 bailarines y seis músicos, dentro de un equipo total de 38 personas entre docentes, coreógrafos, técnicos y personal de producción que trabajaron en la puesta. “Es una obra pensada para que los cuatro lenguajes se vean reflejados en escena”, explicó Cintia Lemarchand, coordinadora del área de Folklore del IUPA.

Para la institución, la presentación tuvo un valor especial. “Si no me equivoco, es la primera vez que el Departamento de Artes del Movimiento participa de la fiesta como IUPA”, señaló Lemarchand, quien destacó la importancia de visibilizar el trabajo de la universidad pública de arte en la ciudad. “Es muy importante poder mostrarle a la comunidad lo que hacemos. Esta es una universidad pública de arte y todos están invitados a elegir estudiar arte y danza. Nuestro corazón está en el movimiento”, afirmó.

Tango Austral con su homenaje a Astor Piazzolla.

Luego fue el turno de Tango Austral con su homenaje a Astor Piazzolla. “Interpretamos temas muy conocidos, algunos instrumentales y otros cantados. Es una pequeña muestra de lo que venimos haciendo desde el año pasado con este homenaje”, contó antes de actuar Anderson Perea da Silva, el único roquense del grupo, integrado además por músicos de Neuquén.

“Es uno de los escenarios más importantes de la ciudad. Es un encuentro con gente que uno ya conoce y también una oportunidad para que quienes vienen de otros lugares descubran lo que hacemos los músicos de la zona”, expresó.

La noche continuó con Tralihue y su malambo fantasía; Linaje, que llenó el espacio con folklore tradicional y animó los primeros bailes; Peñeros, que retomó la posta del género; y Disfruto con su cuarteto.

Un espacio para las infancias

Rober y la Máquina de Hacer Canciones llegó al escenario infantil para hacer bailar y reír a los más pequeños. Con la alegría que muchos en la ciudad ya conocen, y otros descubrían por primera vez. Allí también se realizó el clásico y esperado concurso de Embaladores.

Los parques de diversiones fueron otro de los espacios concurridos: largas filas para subir a la vuelta al mundo, saltar o marearse en el samba acompañaron la tarde, y el Circuito de la Producción, con la mini chacra y el ya tradicional empaque, se convirtió en el lugar en el que muchos se volvieron chacareros por un rato.

El escenario mayor se convirtió en una marea de banderas, baile y emoción

Guitarras, teclados, timbales, acompañados de bajo eléctrico, acordeón y mucho güiro o rayador, fueron los intrumentos que dominaron desde muy temprano la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Manzana. Es que la cumbia era la ama, y miles de súbditos llegaban con banderas y ritmo a festejar.

“Vengo a escuchar a Damas Gratis, tengo nueve años y lo escucho desde que nací”, decía Estefano que con su familia habían llegado desde Neuquén para ver a su ídolo.

Con banderas en alto, miles de fanáticos coparon el escenario mayor.

Y para calentar motores la apertura tuvo sabor tropical con Álamo Plateado y su cumbia colombiana, que encendió los primeros pasos frente al escenario. Familias enteras se acomodaron con reposeras y mates, mientras los más jóvenes habían reservado desde temprano lugar cerca de las vallas.

La energía creció con el tradicional Concurso Peso de la Manzana por un Auto 0 km, porque como dijo la intendenta María Emilia Soria en el streaming del diario Río Negro, “esta fiesta celebra a la producción, por eso, en nuestro escenario recibimos a la manzana y a los trabajadores”.

La competencia fue reñida, pero la balanza terminó dándole la razón a Patricia Bravo. La vecina de Cervantes (la única finalista que no era de Roca) utilizó como técnica el «tamaño de la fruta» y demostró una precisión asombrosa: arriesgó que su manzana pesaba 205 gramos y la balanza oficial marcó 207 gramos.

Con apenas 2 gramos de diferencia, se consagró como la gran ganadora de la noche. El segundo puesto fue para Andrea Villegas, del Barrio Policial de Roca, quien sin técnica declarada logró quedar a solo 10 gramos de diferencia (estimó 180 gr y pesó 190 gr), llevándose la moto bajo el aplauso de todo el predio.

Luego llegó el turno de Piel de León, que aportó toda la fuerza de la cumbia santafesina. El público respondió con palmas en alto y coreos que se escucharon hasta el fondo del predio. La fiesta ya estaba lanzada y cada canción encontraba eco inmediato en la multitud.

El clima cambió cuando subió al escenario Emanero. Durante el día, a través de las redes, el artista ya se hacía presente en Roca con posteos en lo que se lo veía pasear por Paso Córdoba o leer la entrevista que le hicieron en diario Río Negro. Y cuando todos estaban frente a el, con su mezcla de urbano y cumbia pop, logró uno de los picos de la noche. Las luces de los celulares iluminaron el aire y cada estribillo fue cantado a coro, en una postal que combinó emoción y celebración.

Un tierno momento se vivió casi al cierre del show de Emanero. Foto: Juan Thomes.

Un tierno momento se vivió casi al cierre del show de Emanero, cuando le cumplió el sueño a una nena que le escribió un cartel en donde le pedía cantar una canción juntos. Con mucha ternura, se sentó en el piso con Ernestina, y juntos entonaron «Sinvergüenza».

El cierre quedó en manos de Damas Gratis, que desató la explosión final. Desde los primeros acordes, el campo se transformó en una marea que saltaba al ritmo inconfundible de la cumbia villera. No hubo rincón del predio que no vibrara con cada clásico.

La banda de Pablito Lescano hace vibrar el cierre de la anteúltima fecha de la Fiesta de la Manzana 2026

Stand Diario RÍO NEGRO

Desde temprano, el stand del Diario RÍO NEGRO, ubicado estratégicamente en uno de los accesos principales al predio, se convirtió en un espacio para sentarse, descansar, jugar a tirar al aro, armar palabras y compartir.

Desde las 19, el streaming del medio transmite en vivo todo lo que sucede en la fiesta, propone concursos, con entradas y premios para el público. Algunos se animaron a bailar, otros a cantar, y la alegría se hizo sentir. También la intendenta, María Emilia Soria, salió en vivo para destacar con orgullo el éxito de la celebración.

La actividad favorita allí, sin dudas, es la compra del diario: se puede recortar el cupón y completarlo para participar por uno de los dos Toyota Yaris 0 km que se sortearán. Además, hoy a las 21 será el sorteo de la pileta de Vital Servicios.

Números y seguridad para niños

La primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 fue un verdadero éxito: más de 80.000 personas colmaron el predio y, al cierre de esta edición, la masiva concurrencia se repetía.

En materia de seguridad, la organización reforzó las medidas para niños y niñas con pulseras identificatorias al ingreso y un punto fijo de encuentro ante extravíos. La carpa de la Comisaría de la Familia funciona junto a la Boletería Oficial, con acceso también desde calle Tronador, detrás del patio gastronómico.

Así, entre hits, sorteos y miles de voces unidas, la Fiesta de la Manzana volvió a confirmar su poder de convocatoria y su capacidad de reunir generaciones bajo un mismo escenario.