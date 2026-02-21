¡A jugar! Precios y actividades para los más chicos en la Fiesta de la Manzana 2026

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 no es solo música y gastronomía; los más pequeños también tienen su espacio protagonista.

Con una combinación de adrenalina en el parque de diversiones y aprendizaje en los sectores institucionales, el predio ofrece opciones para todos los gustos y bolsillos. Además, de los tradicionales espacios gratuitos que ofrece el INTA.

Fiesta de la Manzana 2026: los precios del parque de diversiones

Para quienes buscan emoción, el parque ofrece sus clásicos de siempre. Según informaron desde la organización, el valor de las atracciones se ha unificado para facilitar el acceso.

El valor del pase a cada juego es de $10.000 e incluye atractivos como el Samba, Kamikaze, el cohete simulador, los inflables y la imperdible vuelta al mundo.

Un dato a tener en cuenta es que a las atracciones se accede con una tarjeta que tiene un costo único de $500.

Fotos: Juan Thomes.

El Circuito de Producción: jugar a ser grandes en la Fiesta de la Manzana 2026

Una de las propuestas más buscadas es el Circuito de Producción (Mini Chacra), ubicado estratégicamente en el ingreso por calle Tronador.

Allí, los niños y niñas pueden vivir la experiencia completa de la fruticultura: desde cosechar en una chacra a su escala y manejar mini tractores, hasta embalar la fruta y diseñar su propia marca de manzanas.

Fotos: Juan Thomes.

Además del circuito productivo, hay otros puntos de interés gratuitos.

Mariana Morosi, directora del INTA del Centro Regional y de la Estación Experimental Alto Valle explicó que en el espacio de la institución hay diversas propuestas como «el programa de madurez, el test de almidón de manzanas y peras, y el trabajo sobre variedades adaptadas para sidra de manzana».

También muestran las «distintas variedades provenientes del banco de germoplasma del INTA, que cuenta con más de 900 variedades en vivo, el mapa institucional, el laboratorio de suelo y agua y un equipo móvil de riego».

Otra alternativa se encuentra en el stand de Diario RÍO NEGRO, donde hay actividades interactivas pensadas para el entretenimiento familiar y un espacio para que los chicos se diviertan mientras los grandes participan de los sorteos.