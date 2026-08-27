Gastón Pauls invita a hablar sobre prevención de adicciones en Cutral Co

El actor de una amplia trayectoria, Gastón Pauls, llegará por primera vez a Cutral Co, para brindar una charla sobre prevención de adicciones. La entrada es un alimento no perecedero que será destinado a la entidad Cáritas. La propuesta será en el centro cultural José Rioseco, en el Parque de la Ciudad, este viernes, a partir de las 19.

La iniciativa se llama «Hablemos» y la organización está a cargo de Juntos Cambiamos Realidades.

«Voy a estar dando una charla de prevención en adicciones, un tema lamentablemente cada vez más complejo, un tema con el que deberíamos comprometernos antes de que sea demasiado tarde», dijo Pauls en la invitación que hizo abierta a todo público.

La comuna cutralquense promocionó la actividad y se informó que los alimentos no perecederos que se aceptarán a modo de entrada, serán destinados a la organización Cáritas que luego los repartirá entre las personas que más lo necesiten.

Pauls combina su actividad laboral con las charlas sobre la prevención de adicciones en todo el país. Hace un año atrás, estuvo en Neuquén, en San Martín de los Andes y Junín de los Andes para ofrecer sus conferencias que apuntan básicamente a abordar la temática de las adicciones.

Desde hace más de 11 años, el actor lleva adelante este tipo de encuentros que lo han llevado, por ejemplo, hasta Paraguay por primera vez a principios de este mes. «Se empezó a hacer una gran necesidad no solo de mi parte, sino que vi que la demanda era cada vez más grande», explicó Pauls.

Relata que ha llegado a brindar 900 charlas y casi un millón de personas de manera presencial. «La situación es muy compleja en relación a las adicciones y la salud mental», sostuvo. «Es un montón de tiempo, hay drogas más nuevas, más pesadas, más difíciles, de más fácil acceso a más baja edad», concluyó.

Finalmente, la invitación fue lanzada para toda la comunidad, pero especialmente para aquellas familias que afrontan esta problemática.