Ceferino Namuncurá hoy cumple 140 años y Chimpay comienza a recibir a miles de peregrinos

La peregrinación a Chimpay reúne cada año a miles de fieles que llegan con pedidos, promesas y agradecimientos. Foto Juan Thomes. (Archivo)

Hoy, 26 de agosto se cumplen 140 años del nacimiento de Ceferino Namuncurá y Chimpay vuelve a prepararse para recibir a los peregrinos que llegan hasta la localidad rionegrina para pedir favores, agradecer y renovar su fe. La celebración se extenderá durante el fin de semana con misas, procesiones, bautismos y distintas actividades bajo un mensaje que atraviesa toda la convocatoria: “Artesanos de humanización y paz”.

La localidad conocida como la “Cuna de Ceferino” se convierte cada año en un punto de encuentro para miles de personas. Algunos llegan para cumplir una promesa, otros para pedir por la salud o atravesar una dificultad y muchos regresan para agradecer una gracia recibida. La peregrinación, que ya lleva 56 ediciones, mantiene así una tradición que atraviesa generaciones.

¿Qué le piden los peregrinos a Ceferino?

La devoción a Ceferino está vinculada especialmente con pedidos relacionados con situaciones personales y familiares. Los fieles recurren a su intercesión ante Dios para pedir por:

La salud y la recuperación de personas enfermas.

Milagros y favores para la vida cotidiana.

La resolución de problemas económicos.

El acompañamiento de estudiantes.

Las llamadas causas imposibles.

Los pedidos suelen estar acompañados por promesas, ofrendas, estampitas, imágenes, velas, medallas y otros objetos vinculados a la devoción. La peregrinación hacia Chimpay también forma parte de esa tradición. Hay quienes llegan caminando durante varios días y quienes realizan el trayecto a caballo, convirtiendo el viaje en una experiencia de fe que comienza mucho antes de llegar al santuario.

Una oración para pedir su intercesión

Durante el fin de semana, peregrinos de distintos puntos llegarán a Chimpay para participar de las celebraciones.

Señor Jesús,

te damos gracias por haber llamado a la vida y a la fe

al peñi Ceferino, hijo de los pueblos originarios de América del Sur.

Él, alimentándose con el Pan de Vida,

supo responderte, con un corazón entero,

viviendo siempre como discípulo y misionero del Reino.

Él quiso ser útil a su gente, abrazando tu Evangelio

y tomando cada día su cruz para seguirte

en los humildes hechos de la vida cotidiana.

Te pedimos por su intercesión que te acuerdes

de los que todavía peregrinamos en este mundo.

(pedimos en silencio las intenciones para mejorar su salud y la de su familia)

Que también nosotros podamos aprender de él:

su amor decidido a la familia y a la tierra,

la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,

su espíritu de reconciliación y comunión.



Para que un día celebremos

junto a él y todos los santos

la Pascua eterna del cielo.

Amén.

La agenda para celebrar a Ceferino en Chimpay

Las actividades centrales se concentrarán entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto, con propuestas para familias, jóvenes y peregrinos.

Ceferino Namuncurá nació en Chimpay hace 140 años y su figura mantiene una fuerte devoción en la Patagonia.



Miércoles 26 | El aniversario

11: misa en el monumento.

16: misa aniversario.

Después de la celebración habrá festejo con torta, velitas, música y baile.

Viernes 28 | Llegan los peregrinos

Apertura del monumento.

Saludo al Beato y bendición.

Misa destinada a niños y familias.

Recepción de los peregrinos que comienzan a llegar a Chimpay.

Vigilia de oración por la humanización y la paz, bajo el lema “Instrumentos de tu paz”.

Sábado 29 | Jóvenes, bautismos y oración

9: apertura del monumento y bendición.

11: misa por la canonización de Ceferino.

15: bautismos.

Actividades para jóvenes junto a María Auxiliadora.

Adoración eucarística.

Celebración del fuego a orillas del río.

21: “La juventud le canta a la tierra”, con sopa compartida en el Polideportivo.

Micrófono compartido: espacio de debate sobre la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y la problemática de las adicciones.

Domingo 30 | La gran peregrinación

7: oración del amanecer junto a la Cruz del 5° Centenario y desayuno comunitario.

8: misa del peregrino en el templo Cristo, de la Tierra y la Vida.

9: partida de la procesión.

11: misa central en el Parque Santuario.

13: bendición y envío misionero de los jóvenes.

16: misa de despedida de los peregrinos.

Durante las jornadas también habrá sacerdotes disponibles para quienes necesiten recibir el sacramento de la reconciliación.

Una peregrinación que también habla de comunidad

La celebración de este año propone mirar más allá de la devoción individual. Bajo el lema “Artesanos de humanización y paz”, la organización busca que el encuentro sea también un espacio para reflexionar sobre la convivencia, la solidaridad y la dignidad humana.

Con el mensaje “Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz”, Chimpay volverá a recibir a quienes llegan desde distintos puntos para encontrarse con una historia que forma parte de la identidad rionegrina.

Durante varios días, la pequeña localidad del Valle Medio volverá a cambiar su ritmo. Llegarán peregrinos con mochilas, caballos, promesas, estampitas y fotografías familiares. Algunos buscarán una respuesta, otros llegarán para agradecer. Todos tendrán un mismo destino: la tierra donde nació Ceferino Namuncurá, 140 años después de aquel nacimiento que convirtió a Chimpay en uno de los principales destinos de turismo religioso de la Patagonia.