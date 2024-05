General Fernández Oro celebra hoy su 93° aniversario

Con nueva gestión municipal Fernández Oro transita, como varios municipios de la zona, un ajustado momento en cuanto a la economía. En el cumpleaños N° 93 el festejo será austero, pero no por eso menos importante y convocante. Habrá desfile, músicos locales, carros de comida en el parque central y corte de torta.

“Apenas asumimos los objetivos eran claros: cumplir con el pago de sueldos, llegar con los servicios fundamentales como riego, mantención de calles, desmalezamiento, mantenimiento del alumbrado público, entre otros”, comentó el intendente Gustavo Amati.

“Hemos trabajado mucho en fortalecer las diferentes áreas y creamos la de accesibilidad. Fortalecimos el área de mujer, genero y diversidad incoporando a una abogada para brinda atención jurídica gratuita, y la creación de un observatorio donde se reunen distintas instituciones (Bomberos, Salud, Policía, Juzgado de Paz). Con este cambio empezamos a trabajar para ayudar a bajar los altos niveles de violencia y bulling que hemos tenido”, especificó.

Durante la época estival se reemplazó la colonia de verano por una escuela de verano para niños, adolescentes y adultos mayores con actividades físicas y recreativas. “De esta forma el grupo de accesibilidad cuenta con un lugar para distintas actividades en un espacio cerrado. Así hemos logrado más concurrencia de vecinos y una mayor inclusión en la localidad”, agregó Amati.

Esta gestión ha mantenido las escuelas deportivas y talleres culturales. En cuanto al área de bienestar animal han implementado campañas de vacunación y castración de mascotas, además de concientización y educación sobre el tema en las escuelas.

“Desde que arrancamos la gestión, con los gremios, hemos podido cerrar paritarias. Llegamos a un consenso, ya que la coparticipación es poca y la recaudación también. Muchas veces priorizamos el pago de sueldos y luego la reparación de maquinaria del municipio”, dijo elintendente.

Gustavo Amati, intendente de Fernández Oro.

“En cuestión de obras hay dos a nivel nacional sin avanzar. Ellas son nueve viviendas que quedaron a un 42% de ejecución y el Centro de Primera Infancia que solo tiene la platea hecha. En lo provincial hace un mes se reactivó la construcción del hospital, en teoría debiera terminarse a fin de año”, comentó el intendente.

Hace unos días se hizo un llamado a licitación para la ampliación de filtros rápidos para la captación de agua para la planta potabilizadora. “Actualmente la planta tiene una capacidad de potabilizar 400 mil litros de agua por hora, con estos filtros la capacidad se iría el doble. Hoy esta planta potabiliza agua para 10 mil habitantes. La nueva obra cubrirá a todo Fernández Oro. El sector Este de Cipolletti también se verá beneficiado. Son 8 meses de ejecución de obra y calculamos que en marzo del 2025 estaremos inaugurando esa obra”.

Entre otros proyectos está el cordón cuneta para el barrio Los Frutales, donde se levanta el hospital, una obra pluvial para calle Primeros Pobladores que desembocará en el desagüe de calle Irigoyen para que cuando llegue el asfalto esté todo en regla. “Para llegar a Cipolletti por calle Mitre, son 1200 m, queremos avanzar con asfalto. Esta obra sería en conjunto con Provincia, así descomprimiriamos la ruta 65 y daríamos más seguridad para circular”, explicó.

Fernández Oro tiene aproximadamente 25 mil habitantes. “Hace años atrás la gente nos elegía por los bajos costos de terrenos, pero ya hace unos 4 o 5 años que el valor comercial se equiparó con Neuquén y Cipolletti. Y al ser una localidad más pequeña nos siguen eligiendo por la tranquilidad”, expresó el jefe comunal.

Correo Argentino

“Estamos muy molestos con este posible cierre del Correo. Hay tres empleados que quedarían sin trabajo y aquí tiene un servicio social importante. Empresas y vecinos lo utilizan mucho. Con esto retrocedemos 25 años. Es una decisión desacertada. Me contacté con el legislador Facundo López, nos visitó la senadora Mónica Silva en acompañamiento a los empleados del correo. Sigo insistiendo con funcionarios nacionales y aún no he tenido respuestas”, reclamó el intendente.