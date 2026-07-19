Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final entre Argentina y España: sus antecedentes
El juez esloveno es el encargado de impartir justicia este domingo en el MetLife Stadium. El increíble antecedente con la Scaloneta que todavía genera escalofríos, su fuerte carácter en la cancha y la drástica historia personal que casi lo aleja del fútbol para siempre.
La cuenta regresiva terminó. La Selección Argentina define el Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. En medio de las especulaciones tácticas y la enorme carga de ansiedad, la designación arbitral de la FIFA encendió las alarmas del búnker nacional: el esloveno Slavko Vincic es el elegido para dirigir el partido más importante.
A sus 46 años, Vincic cuenta con una vasta trayectoria en el plano internacional —dirigió la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund—, pero su nombre activa de inmediato un recuerdo poco grato para los dirigidos por Lionel Scaloni y trae consigo una de las historias más particulares del arbitraje moderno.
El fantasma del debut en Qatar: un recuerdo incómodo para la Scaloneta
Para los jugadores de la Albiceleste y los fanáticos más cabuleros, el nombre de Slavko Vincic está grabado a fuego por un partido que marcó un quiebre absoluto. El esloveno fue el árbitro del debut de Argentina en Qatar 2022, aquella fatídica mañana de la derrota 1-2 ante Arabia Saudita.
Durante aquel encuentro, Vincic quedó en el ojo de la tormenta por un criterio milimétrico en el uso de la tecnología:
- Tres goles anulados: sancionó, a instancias del VAR, tres posiciones adelantadas automáticas (dos a Lautaro Martínez y una a Lionel Messi) que hubieran cambiado el rumbo del partido.
- Penal a favor: previamente, había cobrado un penal tempranero sobre Leandro Paredes que el capitán argentino cambió por gol.
Aquel fue el único antecedente dirigiendo a la Selección Mayor. Pese al trago amargo del debut asiático, en el plantel saben que es un juez de máxima confianza para las autoridades de la FIFA por su perfil riguroso y su nula tolerancia a las protestas desmedidas.
De una detención policial al Olimpo del fútbol
La carrera de Vincic estuvo a punto de destruirse por completo en mayo de 2020. Durante la pandemia, el árbitro fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina en medio de una redada en una cabaña en Bijeljina, vinculada a una red de prostitución, tráfico de drogas y armas liderada por Tijana Maksimovic.
Vincic, que se encontraba en el lugar en una cena de negocios, fue retenido junto a otras 25 personas.
Tras prestar declaración y demostrar que no tenía ninguna vinculación con la organización delictiva, fue absuelto de toda culpa de manera inmediata. «Fue el error más grande de mi vida, acepté una invitación a cenar con gente que no conocía bien, pero por suerte la justicia aclaró todo rápidamente», confesó el juez tras el escándalo que casi le cuesta su carrera internacional.
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