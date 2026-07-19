Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final entre Argentina y España: sus antecedentes

La cuenta regresiva terminó. La Selección Argentina define el Mundial 2026 ante España en Nueva Jersey. En medio de las especulaciones tácticas y la enorme carga de ansiedad, la designación arbitral de la FIFA encendió las alarmas del búnker nacional: el esloveno Slavko Vincic es el elegido para dirigir el partido más importante.

A sus 46 años, Vincic cuenta con una vasta trayectoria en el plano internacional —dirigió la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund—, pero su nombre activa de inmediato un recuerdo poco grato para los dirigidos por Lionel Scaloni y trae consigo una de las historias más particulares del arbitraje moderno.

El fantasma del debut en Qatar: un recuerdo incómodo para la Scaloneta

Para los jugadores de la Albiceleste y los fanáticos más cabuleros, el nombre de Slavko Vincic está grabado a fuego por un partido que marcó un quiebre absoluto. El esloveno fue el árbitro del debut de Argentina en Qatar 2022, aquella fatídica mañana de la derrota 1-2 ante Arabia Saudita.

Durante aquel encuentro, Vincic quedó en el ojo de la tormenta por un criterio milimétrico en el uso de la tecnología:

Tres goles anulados: sancionó, a instancias del VAR, tres posiciones adelantadas automáticas (dos a Lautaro Martínez y una a Lionel Messi) que hubieran cambiado el rumbo del partido.

sancionó, a instancias del VAR, tres posiciones adelantadas automáticas (dos a Lautaro Martínez y una a Lionel Messi) que hubieran cambiado el rumbo del partido. Penal a favor: previamente, había cobrado un penal tempranero sobre Leandro Paredes que el capitán argentino cambió por gol.

Aquel fue el único antecedente dirigiendo a la Selección Mayor. Pese al trago amargo del debut asiático, en el plantel saben que es un juez de máxima confianza para las autoridades de la FIFA por su perfil riguroso y su nula tolerancia a las protestas desmedidas.

De una detención policial al Olimpo del fútbol

La carrera de Vincic estuvo a punto de destruirse por completo en mayo de 2020. Durante la pandemia, el árbitro fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina en medio de una redada en una cabaña en Bijeljina, vinculada a una red de prostitución, tráfico de drogas y armas liderada por Tijana Maksimovic.

Vincic, que se encontraba en el lugar en una cena de negocios, fue retenido junto a otras 25 personas.

Tras prestar declaración y demostrar que no tenía ninguna vinculación con la organización delictiva, fue absuelto de toda culpa de manera inmediata. «Fue el error más grande de mi vida, acepté una invitación a cenar con gente que no conocía bien, pero por suerte la justicia aclaró todo rápidamente», confesó el juez tras el escándalo que casi le cuesta su carrera internacional.