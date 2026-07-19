«El secreto de la Copa»: cuánto tiempo tienen los campeones del mundo la versión original y cómo es la réplica que da la FIFA

La tensión es absoluta en la antesala de la gran final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de la gloria deportiva y la búsqueda de la cuarta estrella, existe un estricto protocolo de la FIFA que muy pocos conocen y que se activará apenas termine el partido en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: el equipo campeón del mundo solo podrá tener el trofeo original en sus manos durante la premiación en el césped.

El artículo 45 del Reglamento de la Copa del Mundo es tajante al respecto. Inmediatamente después del pitazo final y de la ceremonia de premiación, el plantel ganador debe devolver la estatuilla de oro antes de abandonar el estadio. El intercambio se realiza a puertas cerradas en la intimidad del vestuario, donde el personal de seguridad de la FIFA retira la pieza original y le entrega a la federación ganadora una reproducción oficial conocida como el «Trofeo de los Campeones».

La increíble anécdota de la «copa trucha» en Qatar 2022

Este riguroso procedimiento de devolución exprés quedó en evidencia tras la histórica coronación de la Scaloneta en Medio Oriente. El propio Ángel Di María reveló tiempo atrás la confusión que se vivió en el campo de juego mientras daban la vuelta olímpica:

“Había dos personas de la FIFA atrás mío cuando iba caminando con la copa, y les pregunté por qué estaban conmigo. Me dijeron: ‘Porque esa es la original’. Y cuando miro, Leo (Messi) iba a cocochito del Kun (Agüero) con otra copa y no era la original, era la trucha… era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la sacaron”.

Las especificaciones de la joya de oro: ¿Cuánto vale realmente?

El trofeo que se levantará este domingo en Nueva Jersey es una obra de arte compacta y con características de diseño muy específicas:

Material: Oro macizo de 18 quilates (aunque es hueca en su interior; si fuera maciza, superaría los 68 kilos).

Oro macizo de (aunque es hueca en su interior; si fuera maciza, superaría los 68 kilos). Dimensiones: Medida exacta de 36,8 centímetros de altura.

Medida exacta de de altura. Peso total: Registra 6,175 kilogramos en la balanza.

Registra en la balanza. Base: Compuesta por dos bandas de malaquita (piedra semipreciosa verde), donde se graban los nombres de los campeones desde 1974. Su espacio físico alcanza para sumar placas hasta el año 2038 .

Compuesta por dos bandas de (piedra semipreciosa verde), donde se graban los nombres de los campeones desde 1974. Su espacio físico alcanza para sumar placas hasta el año . Diseño: Creado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga y fabricado por la empresa GDE Bertoni en Paderno Dugnano, Italia. Representa a dos figuras humanas sosteniendo el globo terráqueo.

En términos económicos, el portal especializado The Athletic detalló que el valor de producción actual supera los 250.000 dólares. Sin embargo, los expertos en tasaciones y subastas aseguran que, por su valor histórico, el precio de mercado de la pieza original podría superar holgadamente los 20 millones de dólares.

El privilegio exclusivo de tocarla sin guantes

El protocolo de seguridad es tan severo que el trofeo original solo abandona Suiza para tres eventos específicos: el sorteo del torneo, el partido inaugural y la final. Además, solo los futbolistas campeones del mundo y los Jefes de Estado en ejercicio tienen la autorización legal de tocar la copa con las manos descubiertas. Cualquier otra persona del staff debe utilizar obligatoriamente guantes blancos.

Esta estricta norma provocó una recordada confusión en la antesala de este Mundial, cuando Lionel Scaloni ingresó al sorteo portando el trofeo con guantes puestos. Al día siguiente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debió pedir disculpas públicas e hizo subir al DT argentino al escenario para que pudiera acariciar la copa sin restricciones, haciendo valer su condición de campeón ecuménico.