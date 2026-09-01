Roca, una ciudad para invertir: empresas y emprendedores que apuestan al crecimiento

General Roca construyó a lo largo de los años un entramado económico marcado por la convivencia de distintas actividades. La producción, el comercio, los servicios, la construcción y las nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo energético forman parte de una ciudad que busca seguir creciendo.

Detrás de ese movimiento aparecen empresas y emprendimientos que nacieron en Roca, otros que eligieron instalarse en la ciudad y profesionales que continúan apostando por desarrollar aquí sus proyectos. La ubicación estratégica y la cercanía con Neuquén y Vaca Muerta aparecen como algunas de las ventajas para pensar lo que viene.

En el 147° aniversario de General Roca, referentes de distintos sectores trazan su mirada sobre el presente y el futuro. Inversiones, planificación urbana, diversificación económica, empleo privado e innovación aparecen entre los principales desafíos y oportunidades.

Potencial productivo

PABLO CALLIERI

PRODUCTOS CALLIERI

Con más de 40 años de trayectoria, Productos Callieri creció desde General Roca elaborando y comercializando especias, condimentos y alimentos, con llegada a distintos mercados. La empresa destaca la ubicación estratégica de la ciudad, su cultura de trabajo y el compromiso de sus recursos humanos como condiciones que acompañaron su desarrollo.

“Roca tiene un enorme potencial para consolidarse como un polo productivo, comercial y logístico de referencia en la Patagonia”. Pablo Callieri

Planificar el futuro

NÉSTOR SARASOLA

ERAIKI CONSTRUCTORA

Desde el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, Sarasola observa una ciudad que atravesó profundas transformaciones urbanas y que tiene por delante el desafío de definir cómo continuará expandiéndose. Plantea la necesidad de aprovechar mejor la infraestructura existente, recuperar conectividad y acompañar la inversión privada.

“Necesitamos un plan director pensado, estratégico y consensuado que establezca qué ciudad queremos ser en 30 años”. Néstor Sarasola.

Comercio con identidad

PAULA ESCARIS

LA BAGUETTE

Después de 22 años vinculada al rubro, Paula Escaris fue testigo de los cambios en los hábitos de consumo y del crecimiento de nuevas propuestas comerciales y gastronómicas en Roca. Desde La Baguette, destaca la capacidad de los emprendimientos locales para adaptarse, innovar y seguir invirtiendo incluso frente a escenarios económicos complejos.

“Roca tiene empresas y emprendimientos que nacieron acá, conocen la ciudad y hace muchos años siguen apostando por ella”. Paula Escaris.

Generar oportunidades

CARLOS PABLO

ROCA REFRESCOS

Con una extensa trayectoria en la ciudad, Roca Refrescos forma parte del entramado productivo local y sostiene su apuesta por General Roca. Desde la empresa consideran que uno de los grandes desafíos hacia adelante será generar mejores condiciones para atraer inversiones, fortalecer a quienes producen y favorecer la creación de empleo privado.

“Sin actividad privada nueva no hay empleo genuino, y sin empleo genuino no hay ciudad que crezca”. Carlos Pablo.

Diversificar para crecer

ELIANA ARCOS

GRUPO ARCOS

Desde la consultoría financiera para personas, profesionales y PyMEs, Eliana Arcos observa una economía local caracterizada por la convivencia de múltiples actividades. Fruticultura, industria, comercio, servicios, salud, educación y la creciente vinculación con el petróleo y el gas amplían las oportunidades para familias y empresas.

“Roca no vive de una sola actividad: esa variedad es una fortaleza, aunque plantea el desafío de saber aprovechar las oportunidades”. Eliana Arcos.

Apuesta estratégica

SOLEDAD SOSA

FRANCO TRANSPORTES

Con experiencia en servicios para la industria, Franco Transportes eligió Roca para instalar una nueva base operativa en el Parque Industrial, desde donde proyecta ampliar progresivamente su actividad. La empresa brinda transporte y gestión de residuos industriales, saneamiento, remediación de suelos y otros servicios ambientales y logísticos. La ubicación de Roca y su cercanía con el desarrollo de Vaca Muerta fueron claves para la decisión.

“Nuestra decisión de estar en Roca no tiene que ver solamente con lo que la región representa hoy, sino con el potencial que vemos para los próximos años”. Soledad Sosa.

Innovación con raíces

RENAN URDINEZ

LABORATORIO PRAXIS

Especializado en análisis ambientales y controles para la actividad productiva, Laboratorio Praxis creció con fuerza en los últimos años acompañando las demandas de la fruticultura y el desarrollo del Oil & Gas. Hoy suma nuevos servicios vinculados a la minería y construye en Roca un edificio diseñado especialmente para ampliar su laboratorio y capacidad de trabajo.

“Yo soy de Roca y apuesto a mi ciudad. Hay una enorme oportunidad y espero que estemos a la altura de las circunstancias y la sepamos aprovechar”. Renan Urdinez.

Ubicación privilegiada

MATÍAS URSINO, PABLO RUBILAR Y RAMIRO MONTU

INGESUD

Nacida en Roca, INGESUD mantiene en la ciudad su base de operaciones e infraestructura, aunque más del 90% de su actividad está actualmente vinculada a proyectos en Neuquén. Desde la empresa destacan la ubicación estratégica de Roca y su capacidad técnica y profesional como ventajas para integrarse al crecimiento energético de la región.