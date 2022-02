Geriátricos de Neuquén podrían cerrar porque se atrasó la firma de un convenio

Las residencias de adultos mayores de Neuquén pueden llegar a cerrar sus puertas por un atraso administrativo en la firma de un convenio con el Gobierno provincial. La demora del marco legal, que establece los aranceles por el cuidado de estas personas, impide la liquidación de sueldos y obligaciones impositivas de los dueños de las residencias ante la AFIP.

“Es una vergüenza que tengamos una Fiesta de la Confluencia y los geriátricos tengamos que estar pasando esta situación. Nosotros tenemos 32 camas de las cuales 24 corresponden a la provincia de Neuquén”, mencionó la propietaria de la residencia Rincón de Luz de Centenario, Emilce Rosas.

Rosas detalló que todos los convenios caducan a partir del 31 de diciembre de cada año. “Desde que está este gobernador, las fechas se fueron corriendo, en agosto, en julio y los valores no son los mismos a pesar de que se abone en forma retroactiva”, comentó Rosas. “Se firman los convenios cuando el gobernador quiere”, “No sé si sus ministros no le informan, no entiendo”, agregó.

El convenio establece que el Estado provincial se hace cargo de la internación geriátrica. Los salarios de los empleados, el costo de los insumos son cubiertos por los geriátricos privados.

“Necesitamos pagar los sueldos en tiempo y forma, contando con la ayuda de muchos proveedores que nos aguantan las cuentas corrientes, el hospital también trata de ayudarnos, algún que otro familiar o las iglesias que nos han hecho llegar colaboraciones, agradecer al Mercado Concentrador de Centenario y Cinco Saltos que nos ayudan con las verduras, con 26 años de servicio que estemos recibiendo ayuda de la comuna es una vergüenza cuando son lugares privados”, relató.

Son cinco instituciones que atienden a todos los abuelos de toda la provincia de Neuquén. “Dos o tres están cerrando”, comentó Rosas y agregó: “Yo no doy más”, “sinceramente estoy en quiebra”.

Los reclamos fueron realizados hace más de tres meses y el propio Concejo Deliberante de la ciudad capital ofreció transmitir la inquietud a los funcionarios provinciales, pero la situación no ha cambiado. Rosas comentó que recibió una comunicación con el Ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y este le informó que “están en el tema” y se “iban a ocupar”.

Rosas adelantó que, por consecuencia de la situación, un grupo de familias y el personal evaluaba realizar una protesta en la Fiesta de la Confluencia con pancartas para visibilizar lo que sucede y acentuó que no es su intención llevar el reclamo a la ruta. “Al parecer se ve que no hay otra forma para que nos escuchen”, reflexionó la dueña del establecimiento.

“De no existir el convenio tengo que cerrar la puerta el geriátrico el 28 de febrero”, concluyó Rosas.