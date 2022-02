La Confluencia moverá más de $2.000 millones en Neuquén

La Fiesta de la Confluencia más que un festival parece haberse transformado en un gran parque de espectáculos, recitales, espacios gastronómicos, de exposiciones y actividades recreativas. El que conoce la Isla 132 y no fue en los últimos días, no la reconocería. El que no la conoce, puede sorprenderse ante el despliegue de una convocatoria que, en su novena edición, se convirtió en una fecha de atractivo nacional. El predio de 175 mil metros cuadrados fue acondicionado para recibir a más de 200 mil personas por día. Anoche fue la primer gran confirmación.



El volumen de la convocatoria es tan suntuoso que arrastrará un millonario movimiento económico: según la cámara de comercio Acipan, en base a números propios y del Municipio, la ciudad cosechará más de $2.000 millones de pesos durante las cinco jornadas.



“Hay un polo de gastronomía dentro del mismo predio que va a trabajar muchísimo seguramente, además viene gente del interior y de Río Negro. Se espera que se beneficie más que la de hotelería, porque mucha gente se vuelve a su lugar de origen sin hacer noche en Neuquén, pero que sí consume en el mismo predio de la fiesta o en el centro de Neuquén”, dijo Gustavo Anmann, titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Neuquén (Aeghn).



La apuesta del comercio es capturar las compras de los visitantes que llegarán con tiempo de ocio antes de cada noche. La hotelería y los alojamientos diarios están casi completos para lo que queda de la semana. También el transporte, sobre todo los taxis y trafics, viven un veranito pese a que las últimas cuadras antes del llegar al predio solo pueden caminarse. Y la gastronomía y las actividades recreativas aumentaron sus servicios.



“El principal impacto es en el sector gastronómico y derrama sobre otra series de actividades. También se incrementan las ventas de los diferentes locales. En cuanto a la actividad económica siempre es muy positivo. Y la experiencia en la Fiesta de la Manzana nos indica que estos eventos son algo que tiene mucha demanda de la gente y se ve en la concurrencia”, auguró el vicepresidente de la Asociación de Comercio Industria y afines de Neuquén (Acipan), Edgardo Phielipp.

El perfil del visitante

Según el Municipio cuarto de cada 10 asistentes llega desde el interior neuquino u otras provincias. Los restantes seis son capitalinos o del gran conglomerado que va desde Plottier hasta Roca.



Los primeros son los que mayoritariamente ocuparon las 3.600 plazas de alojamiento que tiene la ciudad. Los cinco días y el fin de semana son la principal modalidad escogida. En estos casos también el consumo se vuelca en gastronomía y esparcimiento. Las pocas actividades recreativas que ofrece la ciudad al aire libre ya estaban agotadas para este fin de semana.



Los segundos, lo que llegan a Neuquén por la jornada, se mueven más hacia la gastronomía y las oportunidades comerciales fuera del predio, en los shopping o locales especializados.

“Son eventos que terminan siendo una inversión para la ciudad por el efecto multiplicador. No solo en el gasto dentro y fuera del predio, también porque las ganancias y lo que cobra el que labura vuelve al consumo en la ciudad”, explicó Fernando Schpoliansky, secretario de Finanzas.

Dato 25.000.000 de pesos es la facturación diaria estimada para los 200 puestos gastronómicos que están dentro del predio.

Los números

La proyección realizada por Acipan y el Municipio estima gastos por $2.062.613.333 para los cinco días, sin embargo, aclararon que se trata de una estimación conservadora con un precio pernocte promedio de $4.000 y un cubierto medio de $1.200. El sector comercial, sin incluir gastronomía ni hotelería, unas 12.000 licencias comerciales, arrastran la mitad del cálculo total.



La otra mitad casi se la lleva la gastronomía que tiene 756 bocas en la ciudad con una facturación estimada en $816,4 millones. Mientras que dentro del predio, donde son 200 los puestos de comida, se proyectó un movimiento de $25 millones por noche, un promedio de $125.000 por puesto, un número alentador ante los $300.000 que habría costado conseguir el espacio.



Para hoteles y alojamientos se estimaron $64,8 millones, con una oferta que tiene desde hostel por $2.000 la noche hasta alguna suite por $18.000.

El transporte de pasajeros, pese a contar con colectivos urbanos gratis, tendrá un fuerte movimiento según la proyección comercial porque podría arrastrar hasta unos $15 millones durante las cinco jornadas.

Empleo y licencias

El análisis estimó la generación de 1.500 empleos (eventuales) directos y unos 12.000 indirectos por la logística y el abastecimiento. Además el Municipio aprobó 300 nuevos carnets para manipular alimentos y en enero dio de alta 165 nuevas licencias comerciales de las cuales el 60% son para gastronomía.

Otro grupo que llevará sus productos al predio serán los feriantes. En total son 200 puestos y se estima que puedan sumar ingresos por $5 millones.