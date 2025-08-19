Viajaban por la Ruta 40 con 14 truchas y fueron descubiertos en un control policial: el destino era Bariloche

En un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta 40, personal del Destacamento Nahuel Huapi secuestró 14 truchas y dos ganchos que eran transportados sin autorización. El procedimiento se desarrolló este lunes durante la noche, a la altura del kilómetro 2056, como parte del “Operativo Invierno”.

Según informó la policía de Neuquén, el vehículo implicado, un Chevrolet Corsa que se dirigía a Bariloche, “durante la revisión del baúl, se observaron ganchos y ejemplares de peces”.

Agregaron: «Tras la verificación de la documentación y la consulta en el Centro de Análisis, se constató que los ocupantes no presentaban novedades». La intervención contó con el apoyo de parques Nacionales quienes constataron la transgresión a la normativa de pesca vigente.

Foto: Policía de Neuquén.

El resultado del operativo fue el secuestro inmediato de los elementos, bajo acta correspondiente por presunta infracción a la Ley de Pesca. Detallaron que la documentación del vehículo y sus ocupantes no presentaba irregularidades, pero el hallazgo de los peces llevó a solicitar la asistencia de la autoridad competente en materia ambiental.

La esposa del hombre que cazó ciervos en su Pick Up denunció «abuso de autoridad» de la Policía de Río Negro: «Es todo mentira»

La esposa del hombre que fue multado por cazar ciervos en un campo cercano a Dina Huapi, supuestamente sin permiso, denunció que el accionar de la Policía Rural de Río Negro fue «personal» y que secuestraron su equipo y camioneta pese a contar con las habilitaciones. «Todo lo que dijeron es mentira«, reclamó y aseguró que se trató de un «abuso de autoridad».

De acuerdo a la versión oficial, el hombre había ingresado «sin autorización a una propiedad privada» ubicada en el paraje rural La Fragua.

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y el hombre fue multado por «portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio y violación de distintas reglamentaciones vinculadas a la conservación de la fauna silvestre, tanto de alcance provincial como nacional».

Sin embargo, su esposa denunció que el hombre se encontraba con el dueño del campo al momento de la caza y que contaba con los permisos de la actividad. «Él tenía todo en regla (…) Mi marido fue a cazar con el dueño del campo, que le firmó los permisos, y supuestamente estuvieron cazando en campos ajenos. Eso es mentira», insistió en una entrevista con Bariloche 2000.

En este sentido, advirtió que «el mismo dueño del campo invitó a la Policía Rural a que vayan a ver dónde estaban las tripas y las patas de los ciervos, pero ellos no quisieron ir». Pero, repudió que «si se tomaron el tiempo de ir a sacar supuestamente las huellas de la camioneta. Mi marido y su compañero salieron en caballo, no en camioneta».