Un choque entre un auto y una moto en la Ruta 22 entre Roca y Cervantes dejó al menos dos heridos

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este jueves por la tarde sobre la Ruta Nacional 22, entre Roca y Cervantes, provocó un importante operativo de emergencia, dejó al menos dos personas heridas y obligó a interrumpir parcialmente la circulación en la zona.

Grave accidente en la Ruta 22 entre Roca y Cervantes

El siniestro se registró alrededor de las 18:30, a la altura del barrio Colonia Fátima, a unos cinco kilómetros del centro de Roca en dirección a Cervantes. Por causas que aún se investigan, un Fiat Cronos que circulaba en sentido Cervantes–Roca colisionó de manera semifrontal con una motocicleta de 110 cc en la que viajaban dos personas.

A raíz del impacto, el tránsito sobre la Ruta 22 debió ser desviado en ambos sentidos entre Cervantes y Roca, mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, personal de salud y equipos de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, tres personas resultaron heridas y fueron derivadas. Sin embargo, desde el hospital de Roca indicaron que ingresaron dos pacientes, ambos oriundos de Cervantes.

Desde el centro de salud detallaron que el joven se encontraba siendo sometido a estudios de tomografía, mientras que la mujer era evaluada mediante radiografías. En este último caso, se confirmó que presenta una fractura de fémur y una lesión en el tobillo.

El hecho generó demoras y complicaciones en la circulación vehicular en uno de los tramos más transitados del Alto Valle, mientras las autoridades avanzan en las pericias para determinar la mecánica del accidente.

En el lugar continuaban trabajando efectivos policiales y personal de emergencias al cierre de esta edición.

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