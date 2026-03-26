Encontraron un cuerpo en un paraje de Loncopué: investigan si es el criancero desaparecido hace más de 10 días

En medio de la búsqueda del criancero desaparecido en Loncopué encontraron un cuerpo en el río Agrio este jueves. Las autoridades intentan determinar si se trata del hombre de 77 años que había desaparecido hace más de una semana en el paraje Huarenchenque.

Segundo Daniel Artigas fue visto por última vez el pasado sábado 14 de marzo cuando abandonó su casa en horas de la madrugada.

Desde entonces, su familia no lo volvió a ver y tres días después radicaron la denuncia para averiguar por su paradero. Las autoridades montaron un enorme operativo por cielo, tierra y agua para localizarlo.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, luego de más de 10 días de búsqueda, y después de que los rastrillajes sumaran varios kilómetros en distintos puntos de la cordillera, se detectó un cuerpo a la altura de su puesto, pero del otro lado del río Agrio.

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el río Agrio

A partir de la información preliminar, este medio confirmó que la persona se trataría de un hombre mayor de edad, que fue encontrado a metros de la orilla del río en avanzado estado de descomposición.

Al lugar viajan profesionales médicos y peritos de Criminalística para intentar determinar si el hallazgo corresponde al criancero desaparecido, como así también certificar los motivos del deceso.