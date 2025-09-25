Grave choque en la Ruta 7 por un conductor que manejaba con 1,81 de alcohol en sangre: embistió a una camioneta petrolera

Durante las primeras horas de este jueves se registró un grave choque sobre la Ruta 7, a pocos kilómetros de Añelo. El siniestro fue protagonizados por dos camionetas, una petrolera y la otra abordada por un conductor que estaba alcoholizado. Los ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital local.

El Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Interior Añelo, comisario inspector, Julio Muñoz, en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó que el grave siniestro se registró minutos antes de las 6 de la mañana.

El sitio fue escenario de un choque frontal entre una Fiat Strada y una Ford Ranger, luego de que uno de los conductores perdiera el control e invadiera el carril opuesto.

Choque frontal en la Ruta 7: que pasó con los conductores

Según la información brindada por el comisario, la camioneta que se cruzó de carril fue la Fiat Strada que circulaba en sentido a El Chañar por la Ruta 7. Se estima que en determinado momento el conductor perdió el control y se cruzó de carril por lo que terminó impactando con la Ford Ranger que circulaba en sentido contrario.

El fuerte impacto provocó que los conductores de ambos vehículos resultaran con algunos golpes por los cuales se los trasladó de manera preventiva al hospital local. Muñoz resaltó que, afortunadamente, ninguno presentaba lesiones de gravedad y aclaró que en ningún momento se registraron interrupciones en el tránsito.

Si bien aún resta determinar cómo ocurrió el impacto, el comisario adelantó que al conductor de la Fiat Strada se le realizó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,81 gramos de alcohol en sangre razón por la cual se le labró una infracción.