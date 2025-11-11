Restricciones en la Ruta 242 por un derrumbe de rocas: tránsito complicado para cruzar de Neuquén a Chile por Pino Hachado

La Ruta 242 opera con restricciones este 11 de noviembre. Desde Vialidad Nacional informaron que se registró un derrumbe de rocas que complicó la circulación normal de vehículos. La situación afecta el paso Pino Hachado.

Detalles del comunicado de Vialidad

Mediante un comunicado, Vialidad informó que la zona complicada se ubica en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 242 a la altura del paso internacional Pino Hachado.

Detallaron que la calzada se encuentra reducida ante la presencia de «material de derrumbe». Informaron que en el sitio se encuentra trabajando personal de Vialidad para despejar la Ruta y poder reestablecer las condiciones de normal circulación.

«Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución en el tramo afectado», solicitaron y agregaron: «Es obligatorio respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando».