Habló la esposa del obrero que murió tras el derrumbe en Roca: «Ellos advirtieron que se iba a desmoronar»

“Me lo mataron, mataron al amor de mi vida”. Con esas palabras Miriam Flores, esposa de Hugo Ariel Breppe, el obrero que murió tras el derrumbe en una obra cloacal en Roca, expresó su dolor y su reclamo luego de la tragedia ocurrida ayer mientras realizaban trabajos vinculados al Plan Director de Desagües Cloacales.

El accidente ocurrió cerca del mediodía en la zona de Mendoza y Canal Grande, cuando una de las paredes de tierra de la zanja donde estaban los operarios, cedió. Breppe quedó atrapado bajo el desmoronamiento y fue rescatado por bomberos, pero murió en el hospital López Lima minutos después.

“Unos días antes se había rajado la tierra”: el relato de la esposa del obrero

Según relató la esposa de la víctima fatal a Diario RÍO NEGRO, los trabajadores ya habían advertido sobre el riesgo que existía en el sector. “Le dijeron al técnico que se iba a desmoronar, ellos lo vieron”, afirmó. También aseguró que días antes se habían registrado señales de inestabilidad en el terreno.

“Unos días antes se había rajado la tierra”, contó la mujer. De acuerdo con su testimonio, esa situación ya había sido informada a un responsable de seguridad, pero la obra continuó. «El día anterior llovió un montón y aun así los hicieron ir a trabajar», sostuvo la viuda.

Flores dijo además que las condiciones en el lugar no eran las adecuadas. “No tenían seguridad, mi esposo trabajaba desde las seis de la mañana a las seis de la tarde”, aseguró.

Miriam y su hijo reclamaron a la empresa. Foto: Juan Thomes.

La mujer también cuestionó que, tras el hecho, ningún representante de la firma se acercó a hablar con la familia. “De la empresa nadie vino a hablarme, ya no me lo van a devolver y nadie se acercó a decirme nada. Me avisaron sus compañeros al mediodía y estuve toda la tarde esperando verlo”, señaló.

Breppe tenía 49 años, vivía en Roca y era padre de familia. Con Miriam tuvieron un hijo y estaban construyendo su vivienda. «Él trabajaba todo el tiempo para terminar nuestra casa, por nuestro hijo, me lo mataron», remarcó Flores.

Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse vía texto y llamada telefónica con la empresa, pero no obtuvo respuestas hasta el momento.

La ejecución de los trabajos estaba a cargo de la empresa de construcción privada «Ecosur Bahía S.A», dentro del programa nacional PAyS II. El proyecto había sido licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires y aprobado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa). Tras la disolución del organismo, el proyecto quedó bajo la órbita del área de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Gobierno Nacional.

Avanza la investigación judicial: qué reveló la autopsia

La investigación por la muerte de Hugo Ariel Breppe continúa en trámite en la Justicia de Río Negro. La causa quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que avanza con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del derrumbe ocurrido en la obra cloacal.

Según confirmaron fuentes judiciales, la autopsia determinó que el trabajador falleció como consecuencia de un neumotórax, una lesión producida por la acumulación de aire en el tórax que afecta el funcionamiento de los pulmones.

Foto: Alejandro Carnevale.

Mientras se analizan las pericias y testimonios vinculados al accidente laboral, la causa sigue en etapa investigativa para establecer responsabilidades en el hecho. El abogado Ariel Balladini se constituyó como querellante en representación de la familia.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro suspendió la obra tras el derrumbe

Desde la Secretaría de Trabajo Provincial informaron que inspectores del organismo estuvieron en el lugar del accidente y dispusieron la suspensión de la obra mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Foto: Juan Thomes.

“Ayer desde la Secretaría de Trabajo estuvimos presentes en el lugar. La obra fue suspendida y se inició la investigación correspondiente del accidente por parte del área de Higiene y Seguridad”, señalaron.