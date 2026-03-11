Muerte del obrero en Roca: Nación afirmó que la empresa era «responsable íntegramente de las condiciones de seguridad»

La muerte del trabajador tras el derrumbe en una obra cloacal en Roca puso el foco en las responsabilidades sobre la ejecución de la obra cloacal que se realizaba en la ciudad. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Gobierno Nacional brindóprecisiones sobre el estado del proyecto y el rol de la empresa constructora.

El accidente ocurrió este lunes cerca del mediodía en el sector de Mendoza y Canal Grande, donde operarios realizaban trabajos vinculados al Plan Director de Desagües Cloacales. Como consecuencia del desmoronamiento, tres trabajadores quedaron atrapados y uno de ellos murió tras ser trasladado al hospital.

La víctima fue identificada como Hugo Ariel Breppe, de 49 años, quien residía en Roca y era padre de familia. Según confirmaron fuentes judiciales, la autopsia determinó que el trabajador falleció como consecuencia de un neumotórax.

Qué dijo Nación sobre la empresa y la seguridad tras el derrumbe en Roca

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes oficiales de Nación señalaron que la empresa constructora es la responsable directa de garantizar las condiciones de seguridad durante la ejecución del proyecto.

“La empresa Ecosur Bahía S.A. es quien lleva a cabo la ejecución de la obra, siendo esta responsable íntegramente sobre las condiciones de seguridad”, indicaron desde el área nacional.

Además, explicaron que esa responsabilidad se ejerce a través de su estructura técnica. “La supervisión corresponde a su Representante Técnico, Jefe de Obra, al responsable en Seguridad e Higiene y al Técnico en Seguridad e Higiene”, precisaron desde el área nacional.

Investigaciones judiciales y posibles sanciones a la constructora

Respecto al futuro del contrato, confirmaron que se iniciaron actuaciones tras el derrumbe. “Actualmente se están desarrollando las investigaciones judiciales correspondientes”, señalaron.

También remarcaron que se controlará el accionar de la firma constructora frente a la situación. “Se monitoreará que la empresa contratista, en su carácter de responsable, brinde el acompañamiento y la asistencia a los familiares de las víctimas y cumpla con todas las obligaciones legales que le correspondan”, indicaron.

En ese marco, advirtieron que podrían aplicarse sanciones según los resultados de las investigaciones. “Se adoptarán las medidas sancionatorias que correspondan, que podrán incluir desde la aplicación de multas hasta la rescisión del contrato y la eventual ejecución de las garantías previstas”, agregaron.

Mientras tanto, confirmaron que se dispuso la neutralización y paralización de la obra hasta que avancen las investigaciones por el accidente laboral ocurrido en la excavación.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro suspendió la obra tras el derrumbe

Desde la Secretaría de Trabajo Provincial informaron que inspectores del organismo estuvieron en el lugar del accidente y dispusieron la suspensión de la obra mientras se investigan las circunstancias del hecho.

“Ayer desde la Secretaría de Trabajo estuvimos presentes en el lugar. La obra fue suspendida y se inició la investigación correspondiente del accidente por parte del área de Higiene y Seguridad”, señalaron.