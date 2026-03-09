Tragedia en Roca: murió un operario tras el desmoramiento de obra cloacal y otro resulto herido, los detalles

El lunes se tiñó de tensión en Roca tras el desmoramiento de una obra cloacal en el sector del Canal Grande, a pocos metros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En las primeras informaciones Diario RÍO NEGRO pudo conocer que producto del accidente había tres obreros heridos.

Algunos minutos más tarde se confirmó la muerte de uno de ellos. En el lugar trabajó el cuerpo de Bomberos y la Policía.

El desmoronamiento ocurrió después del mediodía. Según confirmaron desde Bomberos a este medio, una pared de la zanja, donde estaban trabajando cedió y cayó sobre los operarios.

Rápidamente, un fuerte operativo de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de sud se desplegó en la zona.

Foto: Alejandro Carnevale.

Foto: Alejandro Carnevale.

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, a dos de los obreros pudieron sacarlos rapidamente sus compañeros de trabajo.

El tercero, estuvo atrapado al rededor de 20 minutos, y fue rescatado por personal de Bomberos. Luego del rescate, fue trasladado al hospital local y murió algunos minutos más tarde. Su identidad aún no fue confirmada.

Aparentemente los obreros habría encontrado una pared, la cual se desmoró, con una mezcla de tierra y piedras.

Se trata de una obra en la red cloacal que se había retomado días atrás. Un proyecto dentro del Plan Director de Desagües Cloacales de General Roca, a cargo de la empresa privada ECOSUR BAHIA.

Foto: Alejandro Carnevale.

Cómo murió el obrero atrapado y cuál es el estado de salud del herido

La directora del centro de salud, Susana Marezi, explicó que dos pacientes ingresaron al hospital como consecuencia del derrumbe. El caso más grave fue el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.

El segundo obrero involucrado en el incidente tuvo un cuadro mucho menos grave. Según detalló Marezi, el trabajador fue rescatado por sus propios compañeros y llegó al hospital con signos de aplastamiento pero con lesiones. “Presenta contusiones, se le están realizando estudios, pero está compensado y se encuentra bien”, indicó la directora del hospital.

El hecho ocurrió minutos antes de las 12:30, Bomberos Voluntarios de General Roca informaron que recibieron un aviso sobre un accidente laboral en la margen norte del Canal Grande, a la altura de calle Mendoza.