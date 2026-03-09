Qué se sabe de la obra cloacal en donde murió un operario en Roca: los detalles del proyecto

La muerte de un operario tras el derrumbe ocurrido este lunes en una excavación en Roca volvió a poner el foco sobre la obra cloacal que se ejecuta en la ciudad. El accidente ocurrió en el sector de Mendoza y Canal Grande, donde se realizaban trabajos vinculados al Plan Director de Desagües Cloacales.

El proyecto fue licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires y aprobado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa). La ejecución de los trabajos quedó a cargo de la empresa de construcción privada Ecosur Bahía S.A, dentro del programa nacional PAyS II. Sin embargo, la iniciativa había quedado paralizada durante 2024 por la falta de financiamiento nacional y recién en los últimos días comenzaron a observarse nuevamente máquinas y operarios trabajando en distintos sectores de la ciudad.

Según detalla en su sitio web, Ecosur Bahía S.A es una empresa constructora que inició sus actividades en el año 1967 «con la ejecución de su primera obra y desde entonces, sin interrupciones, mantiene presencia activa en el mercado de la construcción». Por otro lado, según el mapa de inversiones de Nación, la obra antes de su interrupción en el 2024 había alcanzado un avance físico del 13,05 %.

Foto: Alejandro Carnevale.

Desde Provincia indicaron que la obra depende de Nación. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que tras la disolución del Enohsa el proyecto quedó bajo la órbita del área de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del gobierno nacional. “Lamentablemente, no tenemos injerencia en las obras nacionales y es algo que pedimos a Nación en su momento”, afirmó. Además, desde el Departamento Provincial de Aguas indicaron que la obra fue licitada por Nación «e inspeccionada también».

El funcionario agregó que la provincia había planteado esa situación al gobierno central. “Imagínate que una obra quede mal, después ARSA cuando quiera operar no va a poder, nosotros no podemos controlarlo”, señaló.

Por otro lado, desde el municipio de Roca aclararon a este medio que no tienen intervención en el proyecto. “La obra no es municipal”, remarcaron.

Los detalles del Plan Director de cloacas en Roca

El Plan Director de Desagües Cloacales fue proyectado como una de las principales obras de infraestructura sanitaria para Roca. La iniciativa contempla una inversión estimada en 2.600 millones de pesos y tiene como objetivo ampliar la cobertura del servicio hasta alcanzar al total de la población.

Entre las intervenciones previstas se encuentra la remodelación y ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que con el crecimiento demográfico de la ciudad quedó limitada para responder a la demanda actual.

Foto: Alejandro Carnevale.

El proyecto también incluye el tendido de más de 29 kilómetros de nuevas redes cloacales y la ampliación de conexiones domiciliarias en distintos sectores urbanos. Según la ficha técnica, los trabajos alcanzan barrios como Mosconi, La Ribera y Stefenelli norte y sur III, entre otros.

A estas tareas se suman la construcción y reparación de colectores troncales y la instalación de nuevas estaciones elevadoras, componentes clave para mejorar el funcionamiento del sistema existente y acompañar la expansión urbana.

Durante 2024 la obra había quedado paralizada por falta de financiamiento nacional. En los últimos días volvieron a observarse máquinas y operarios trabajando en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el sector de Mendoza y Canal Grande, donde ocurrió el derrumbe que terminó con la vida de uno de los trabajadores.

Cómo murió el obrero atrapado y cuál es el estado de salud del herido

Según las primeras informaciones, alrededor de las 12.20, una zanja cedió repentinamente en la intersección de las calles Mendoza y el Canal Grande, dejando a tres operarios atrapados bajo el desmoronamiento de tierra. Minutos más tarde de confirmó la muerte de uno de ellos.

Rápidamente, un fuerte operativo de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de salud se desplegó en la zona.

Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, a dos de los obreros pudieron sacarlos rápidamente sus compañeros de trabajo. El tercero, estuvo atrapado alrededor de 20 minutos, y fue rescatado por personal de Bomberos. Luego del rescate, fue trasladado al hospital local y murió algunos minutos más tarde. Su identidad aún no fue confirmada.

La directora del centro de salud, Susana Marezi, explicó que dos pacientes ingresaron al hospital como consecuencia del derrumbe. El caso más grave fue el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.

El segundo obrero involucrado en el incidente tuvo un cuadro mucho menos grave. Según detalló Marezi, el trabajador fue rescatado por sus propios compañeros y llegó al hospital con signos de aplastamiento pero con lesiones. “Presenta contusiones, se le están realizando estudios, pero está compensado y se encuentra bien”, indicó la directora del hospital.