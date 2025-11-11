Hacer cumbre en el Lanín, un asado y dos hermanos: la historia detrás de una marca de suplementos nutricionales

El auge de los suplementos nutricionales dejó de ser una tendencia pasajera y exclusiva para convertirse en un hábito cada vez más presente en la vida de las personas. Hoy, el bienestar no es solamente una cuestión estética o deportiva: se convirtió en un tema de salud integral, prevención y calidad de vida.

Rosario y Santiago: cómo nació el emprendimiento de suplementos nutricionales

En este contexto, los suplementos ocupan un rol central. La premisa es clara: incluso quienes creen tener una alimentación saludable y variada no necesariamente incorporan todos los nutrientes de calidad que su cuerpo necesita a diario. Por eso, cada vez más personas los adoptan como aliados para alcanzar su mejor versión, con energía sostenida, mejor descanso y mayor vitalidad.

En Argentina, esta transformación tiene un nuevo protagonista. Los hermanos Rosario y Santiago Gianola, crearon una marca que busca hacer más simple lo importante: sentirse bien todos los días. Esta es la historia detrás de una marca de suplementos dietarios (Matter).

Rosario y Santiago Gianola, creadores de una nueva marca de suplementos nutricionales. Gentileza.

Rosario es ingeniera en alimentos, tiene un MBA del IAE Business School y fue Operations Manager de NotCo, pero sobre todo, conoce de primera mano lo que significa cuidarse: celíaca desde bebé y diagnosticada con diabetes tipo 1 en la adultez, aprendió a confiar en su conocimiento y en su disciplina para vivir plenamente. Incluso llevó esa filosofía al extremo, cumpliendo el gran desafío de hacer cumbre en el Volcán Lanín y corriendo una media maratón apenas cinco meses después de dar a luz. Para ella, la alimentación nunca fue un detalle, sino la base de su bienestar.

Santiago, por su parte, trajo otra mirada y experiencia. Tras pasar siete años en Australia, incorporó a su vida el surf, el entrenamiento y un estilo de vida activo. Allí vio cómo los suplementos eran parte del día a día, no un producto reservado a atletas profesionales. Al volver a Argentina, sintió la necesidad de crear algo que reflejara esa forma de vivir y que, a la vez, tuviera la calidad que él mismo esperaba consumir.

Más allá de los productos: una propuesta integral

Su producto insignia es un suplemento todo-en-uno con 58 ingredientes funcionales entre los que se encuentran vitaminas, minerales, probióticos, proteínas, enzimas digestivas y extractos de superalimentos. Con un solo sobre al día aporta nutrientes claves para el sistema inmune, cardiovascular, digestivo, hormonal y cognitivo (Green Boost). El concepto es democratizar el acceso a fórmulas completas y científicamente respaldadas, que resuelvan en un gesto simple lo que muchas veces requiere una combinación compleja de productos.

A este producto se suma otro fabricado en Alemania bajo los estándares más estrictos (Creatina Matter con sello Creapure®) y reconocida como la creatina más pura y segura del mundo. Ambos lanzamientos reflejan el compromiso de la marca de ofrecer suplementos de excelencia, con calidad internacional y adaptados a las necesidades del consumidor argentino.

Productos formulados para acompañar la salud digestiva, inmunológica y metabólica. Gentileza

Pero más allá de los productos, el proyecto propone una experiencia integral: desde la elección de ingredientes con trazabilidad, hasta un packaging diseñado para sorprender, la venta online directa al consumidor, envíos en 48 horas y una comunidad sólida que comparte su experiencia. En ese ecosistema, el bienestar no se limita a consumir un suplemento, sino a formar parte de una red que intercambia información, hábitos y motivación para sostener un estilo de vida saludable.

En tan solo diez meses, la marca ya cosechó resultados visibles: consumidores que reportan más energía, mejor descanso, digestión más equilibrada y hasta beneficios en piel y cabello. “No queremos prometer milagros. Queremos que cuidarte sea simple, accesible y real”, dicen los hermanos Gianola.

Y esa es la esencia de esta propuesta que no nace solo de la ciencia, sino también de una historia personal de disciplina, conciencia y búsqueda de bienestar, que ahora se comparte con miles de personas. Porque el bienestar no es una meta individual, sino un camino colectivo que empieza con decisiones simples y consistentes.