Hallaron el cuerpo de un hombre en el canal de riego en Guerrico: investigan si murió tras intentar escapar de un robo

Durante la tarde de este sábado, un cuerpo fue hallado en el canal de riego a la altura de Guerrico. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, pertenece a un hombre de 39 años, quien habría protagonizado un robo en la noche del viernes y para escapar se arrojó al canal, donde perdió la vida.

De acuerdo a la información brindada por la fiscalía, la víctima era oriunda de Choele Choel, de apellido Morales. La Policía informó que era el hombre se encontraba en situación de calle. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la morgue de General Roca para realizar la autopsia.

Bomberos encontraron un cuerpo en el canal de Guerrico: interviene la Fiscalía

La Policía precisó que cerca de las 15:30 se recibió un llamado por parte de los Bomberos Voluntarios de Allen, que alertó sobre el hallazgo de un cuerpo en el canal grande.

Según la Fiscalía, el hombre se habría arrojado al agua tras un robo ocurrido la noche anterior.

Un efectivo se trasladó al sector y entrevistó a uno de los bomberos, quien explicó que vieron el cuerpo de Morales «a unos 100 metros al este del tomero sobre la margen norte del canal».

Luego del avistamiento, los bomberos retiraron el cuerpo y dieron aviso a la línea 911. Las autoridades buscan establecer fehacientemente las causas de la muerte. Los hechos sobre el presunto robo aún no fueron esclarecidos.