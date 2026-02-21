Investigan la muerte de un hombre en Regina: estaba agresivo y su familia pidió ayuda a la Policía

Un vecino de 36 años de Villa Regina murió este sábado por la madrugada luego de un violento episodio en el barrio Este. Su familia había llamado a la Policía porque estaba provocando destrozos en su casa. Aparentemente estaba bajo un estado de alteración por consumo de drogas.

Luego la víctima se descompensó repentinamente, en medio de la intervención de la Policía, según confiaron a este medio. Las autoridades investigan las causas de la muerte.

Qué se sabe sobre la muerte del vecino de barrio Este de Regina

El hecho tuvo lugar entre las 2 y 3 de la madrugada. Familiares de la víctima habían solicitado ayuda a la Comisaría Quinta por los destrozos que estaba provocando el hombre en su vivienda.

Al lugar arribaron efectivos. Según se informó, el vecino se descomensó repentinamente en medio del procedimiento, mientras lo intentaban controlar.

Efectivos policiales intervinieron en la casa ubicada en el barrio Este. Foto: archivo.

El comisario inspector José Gonzáles informó que de acuerdo al testimonio de los testigos el hombre estaba «agresivo«, motivo por el cual sus allegados pidieron ayuda. Más allá del trágico desenlace, Gonzales indicó que no hubo otras personas lesionadas.

Gonzáles comunicó además que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Roca para la autopsia, según dispuso la fiscalía interviniente. El comisario informó que la víctima era oriunda de Villa Regina y que no tenía antecedentes.