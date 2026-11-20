Churros y rosquitas caseras, dos clásicos dulces para acompañar el mate durante el finde largo. Foto ilustrativa.

El finde largo es una buena oportunidad para bajar el ritmo, disfrutar de la cocina y preparar algo rico para compartir. Entre las recetas que nunca pasan de moda, los churros y las rosquitas caseras se destacan por ser opciones económicas, fáciles de hacer y perfectas para acompañar una tarde de mate.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de técnicas complicadas, es posible preparar estos clásicos dulces en casa. Los churros, crocantes por fuera y tiernos por dentro, y las rosquitas, suaves y con un toque de azúcar, son dos alternativas para darse un gusto durante el fin de semana.

Cómo hacer churros caseros

Los churros son una de las preparaciones más tradicionales para acompañar el mate. La masa lleva pocos ingredientes y se puede preparar en minutos.

Ingredientes

1 taza de agua.

1 taza de harina.

1 cucharada de aceite o manteca.

1 pizca de sal.

Aceite para freír.

Azúcar para espolvorear.

Paso a paso

Colocar el agua en una olla junto con la sal y la cucharada de aceite. Llevar a hervor. Cuando el agua esté caliente, retirar del fuego y agregar la harina de una sola vez. Mezclar rápidamente con una cuchara de madera hasta formar una masa homogénea y que se despegue de las paredes de la olla. Dejar entibiar unos minutos y colocar la masa en una churrera o manga con boquilla rizada resistente. Formar los churros sobre una superficie limpia o directamente sobre el aceite, con cuidado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén dorados por ambos lados. Retirar, escurrir sobre papel absorbente y espolvorear con azúcar.

Se pueden rellenar con dulce de leche o acompañar con chocolate, según el gusto de cada uno.

Cómo preparar rosquitas caseras

Las rosquitas son otra receta clásica, ideal para quienes buscan algo dulce, sencillo y rendidor. Su textura es tierna y se pueden preparar tanto fritas como al horno.

Ingredientes

500 g de harina.

2 huevos.

100 g de azúcar.

100 ml de leche.

50 g de manteca.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Esencia de vainilla.

Aceite para freír.

Azúcar para rebozar.

Paso a paso

En un recipiente, mezclar los huevos con el azúcar, la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Incorporar la harina junto con el polvo de hornear, de a poco, hasta formar una masa suave. Amasar ligeramente y dejar descansar unos 10 a 15 minutos. Estirar la masa sobre la mesada enharinada y cortar círculos. Hacer un pequeño agujero en el centro para darles la forma característica. Calentar el aceite y freír las rosquitas a fuego medio hasta que estén doradas. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Pasarlas por azúcar mientras todavía están tibias.

Un clásico para compartir durante el finde largo

Churros y rosquitas son dos recetas que no requieren demasiados ingredientes ni grandes conocimientos de cocina. Con harina, huevos, azúcar y algunos elementos básicos, se pueden preparar en casa y disfrutar recién hechos.

Son ideales para acompañar el mate, compartir en familia o preparar algo dulce durante los días de descanso.