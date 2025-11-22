Hallaron sin vida a la jubilada que había desaparecido en Chubut en medio del temporal de viento

Un trágico desenlace tuvo la búsqueda de Eva García, la jubilada desaparecida en Chubut desde el pasado domingo. La mujer fue hallada sin vida este sábado tras casi una semana perdida. La última vez que había sido vista fue durante un fuerte temporal de viento en Puerto Madryn.

La investigación se inició cuando la mujer abandonó su vivienda el pasado 9 de noviembre cerca de las 18 desde la avenida Gales 2500.

La preocupación surgió debido a que su salida coincidió con el momento de mayor intensidad del viento en medio de la alerta meteorológica.

Pablo Salias, un amigo cercano del grupo familiar, relató a Canal 12 Web que la mujer suele desplazarse en un radio reducido y frecuentemente es ayudada por los vecinos para desplazarse por la calle.

“Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, señaló.

Desde la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn emitieron una alerta y detallaron que la mujer se había perdido en la zona oeste de la ciudad vistiendo camiseta manga larga color celeste con detalles de color negro, pantalón largo negro y zapatillas negras con suela blancas.

Las tareas de búsqueda se desplegaron esta semana por diversas partes de la ciudad del Golfo por parte de la Policía, Portección Civil y CEPA. Los rastrillajes se habían desplegado por distintos barrios, bardas y sectores de quintas este viernes.

Hallaron el cuerpo de la jubilada desaparecida en Chubut este sábado

El hallazgo ocurrió en el sur del ejido urbano de la ciudad en horas de la mañana de este 22 de noviembre. Los rastrillajes se reactivaron en ese sector luego de la incorporación de nuevos indicios en la investigación.

En las últimas horas, se obtuvieron registros fílmicos en los que captaron a la jubilada caminando entre los barrios Quintas del Mirador y Solanas de la Patagonia, a varios kilómetros de su domicilio.

Los videos correspondían al pasado 9 de noviembre, día en el que había sido vista por última vez y se reportó su desaparición.

Personal policial y agentes municipales llevaron a cabo un amplio operativo que concluyó con la localización del cuerpo.