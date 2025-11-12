Jubilados desaparecidos en Chubut: qué hipótesis relacionada al mar quedó casi descartada tras el último rastrillaje

Este martes se cumplió un mes de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados perdida en Chubut. Después de recorrer los sumideros cerca de donde fue hallada la camioneta, la búsqueda se trasladó hacia la costa del mar. Qué hipótesis quedó casi descartada tras el último rastrillaje.

La semana pasada, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, había explicado que el operativo se extendió por toda la zona costera de la provincia porque «si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos».

Ayer, la búsqueda se concentró en el Puerto Visser e incluyó recorridas por zanjones de la costa, en otra zona de difícil acceso.

A su vez, personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada los guió hasta una desembocadura de mar. «En dicho lugar se pudo observar, a simple vista, diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua», informó el Gobierno de Chubut.

Jubilados desaparecidos en Chubut: ¿Se los tragó el mar?

El comisario Pablo Lobos, uno de los máximos responsables de la investigación, declaró esta jornada que hubo «mucha información errónea» sobre los supuestos hallazgos y aclaró que se trataron de «residuos en la zona», pero ningún «objeto perteneciente a la pareja.

«En los años que llevamos en esta área, este es un caso muy complejo. No hay hipótesis que hayamos descartado todavía. Lo último que estamos evaluando es la posibilidad de que hayan regresado al mar y que el mar los haya arrastrado pero esta posibilidad es muy lejana. Está la hipótesis de un posible homicidio, como lo mencionó en su momento el ministro», dijo en contacto Seta TV.

Asimismo, sostuvo que por el momento no se han utilizado buzos para rastrillar la zona y que esperan poder avanzar con algún indicio que les marque una zona concreta.

«Actualmente estamos trabajando con recursos propios y, si es necesario traer personal especializado de otra provincia, lo haremos. Pero no hay indicios que haya podido pasar eso«, destacó.

Pareja desaparecida en Chubut: cuál es la principal hipótesis de la investigación

Según informó el jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, subcomisario Patricio Fabián Rojas, ambos fueron vistos por última vez saliendo de su domicilio el pasado 11 de octubre a las 09:31.

A través de las imágenes que juntó la investigación, después fueron vistos sobre la rotonda de las rutas 3 y 39, y luego prosiguieron hacia el Aeropuerto. Finalmente, a las 09:50, los vieron sobre la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova.

Esa era la única pista que había de la pareja hasta que el viernes 17 la Toyota Hilix en la que se trasladaban fue localizada en cercanías de la playa Visser.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, resaltó que el vehículo estaba «en el medio de la nada», ya que se encontraba muy alejado de la costa y también de la Ruta 1.

Asimismo, en su momento informó a Diario Jornada que el vehículo estaba encajado en el barro y con sus cuatro puertas cerrada con llave. En los alrededores encontraron registros de que intentó salir sin éxito del sector empantanado, dado a que sobre las puertas quedaron marcas de una lucha infructuosa.

Iturrioz alertó a fines de octubre que uno de los escenarios que se enfrentan es de un «delito que salió mal y terminó en homicidio».

“Aparentemente fue un robo armado”, señaló Iturrioz y acotó que, además de un posible crimen, también se baraja la posibilidad de una «desaparición accidental».

Según informó el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, la fiscal Fabiola López está analizando una llamada anónima que alertó sobre un intento de robo sufrido por la pareja en esa misma zona.

Este dato fue aportado por una persona que afirmó haber sido víctima de un asalto similar, del cual logró escapar. La comunicación anónima sugiere que la pareja no habría llegado manejando la camioneta hasta el punto donde finalmente fue encontrado el vehículo, lo que obligó a las autoridades a reevaluar la situación y ampliar drásticamente el área de rastrillaje.

El pasado 6 de noviembre, el funcionario dijo que la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la Brigada de Investigaciones e informó que una de las familias «analiza» contratar un experto para profundizar esa línea de investigación.