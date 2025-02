Hallaron una toxina diarreica en almejas en un sector del Golfo San Matías: se vedó la extracción

El Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental de la zona de producción de Río Negro detectó la presencia de la toxina lipofílica -o diarreica- en muestras de almeja blanca en la zona de playa Villarino en San Antonio Este. De modo que las autoridades vedaron las capturas de moluscos bivalvos y gasterópodos (caracoles) en ese sector hasta nuevo aviso.

La toxina lipofílica se analiza en muestras quincenales que se envían a la Dirección de Salud Ambiental de Chubut. Los últimos estudios confirmaron su presencia en la zona conocida como AR-001 de playa Villarino.

«Esta toxina es un misterio porque no está claro cuáles son las microalgas que la producen. Cuando hablamos de la toxina paralizante, está asociada a los meses cálidos (solo se encontró una vez en los meses de invierno en los años 80). Esta toxina, en cambio, no tiene un patrón: aparece en momentos diferentes lo que no nos permite hacer una previsión«, indicó Víctor Fernández, responsable técnico y coordinador del Programa de Monitoreo de Calidad Ambiental.

La describió como una toxina «complicada» que produce «diarrea fuerte, con dolores y deshidratación que puede afectar más seriamente a niños y ancianos». «Se ha visto que donde hay un consumo crónico de moluscos con esta toxina, hay una mayor prevalencia de cáncer de colon. Se suele confundir con alguna lesión gástrica», explicó el especialista.

¿Cuál es la zona de playa Villarino? Fernández señaló que al entrar al puerto de San Antonio, «hay una larga playa conocida como Las Conchillas. Frente a esa playa está la zona AR-001, donde se extrae almejas. Sin embargo, a raíz de este hallazgo, se prohibió la pesca de todo tipo de moluscos».

Djo que no es muy común encontrar esta toxina en ese sector. «Como son zonas muy cercanas, nos ponemos más rígidos en los análisis para estar preparados y dar preaviso a la flota«, comentó.

Tras el primer análisis que generó el alerta, se envió una nueva muestra el domingo que deberá repetirse en 72 horas. «Con dos análisis consecutivos negativos, entre 72 horas, la veda se levanta», dijo y agregó: «La idea es estar la menor cantidad de tiempo sin actividad. Este programa está financiado por el Ministerio de Producción y Agroindustria con el eje puesto en la producción y por supuesto, en la salud pública«.