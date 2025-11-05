Hallazgo de un hombre muerto en la Isla 132 de Neuquén: qué reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

La Isla 132 de Neuquén fue escenario de un impactante hallazgo: el martes, en un brazo del río Limay, Prefectura Naval se topó con el cuerpo de un hombre. La situación desencadenó una investigación en busca de esclarecer las causas de muerte y la identidad. A 24 horas del hecho, se conoció lo que reveló la autopsia.

Lo que reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

Desde la Fiscalía informaron a Diario RÍO NEGRO que los primeros resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo que se halló en la Isla 132, revelaron que el hombre murió debido a una «asfixia por sumersión», es decir, ahogado.

Además remarcaron que hicieron los estudios correspondientes que permitieron descartar signos de violencia.

Debido a este resultado, la investigación ahora se enfoca a determinar si fue accidente o un caso de suicidio. Para ello los investigadores están haciendo un relevamiento de cámaras para acceder a las imágenes y verificar si hay algún registro del hombre en esa zona.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo en la Isla 132

El hallazgo se produjo el martes, cerca de las 7, en la zona de Isla 132 que se encuentra enfrente del club Santafesino de Neuquén.

El comisario Freddy Rivera detalló a este medio que tomaron conocimiento del hecho tras recibir un llamado de Prefectura Naval. En la declaración señalaron que fue un efectivo de Prefectura quien divisó el cuerpo cuando estaba cruzando uno de los puentes que da acceso a la Isla 132.

Rivera señaló que el cuerpo pertenece a un hombre «adulto», pero aún no lograron confirmar edad ni identidad. Como parte de la investigación, realizaron un relevamiento para ver si existe alguna denuncia por desaparición que coincida con los datos de la persona que se halló.