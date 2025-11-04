Mapa | Hombre muerto en Neuquén: ¿en qué parte de la Isla 132 fue hallado su cuerpo?

En la ciudad de Neuquén se produjo el impactante hallazgo de un hombre muerto en la Isla 132, precisamente en el río Limay. El cuerpo fue encontrado por un efectivo de Prefectura Naval y las autoridades trabajan para identificarlo.

El comisario Freddy Rivera detalló a Diario RÍO NEGRO que el cuerpo fue hallado en la zona de Isla 132, en un brazo del río Limay que se encuentra frente al club Santafesino de Neuquén.

Precisó que el efectivo de Prefectura Naval lo pudo ver desde el puente de la calle ARA San Juan y puntualizó que estaba sobre el sector izquierdo del mismo.

Lo que se sabe del cuerpo hallado en el río

Rivera señaló que el cuerpo pertenece a un hombre «adulto», pero aún no lograron confirmar edad ni identidad.

Como parte de la investigación, están realizando un relevamiento para ver si existe alguna denuncia por desaparición que coincida con los datos de la persona que se halló.

Foto: Ceci Maletti

«Se está chequeando si hay alguna denuncia que pueda llegar a orientar en la identidad», señaló. En este sentido también indicó que se desconoce el tiempo que llevaba en el agua, pero para ello está trabajando personal de Criminalística.