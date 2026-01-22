Hallazgo prehispánico en San Juan: una vasija ancestral apareció casi intacta en un proyecto minero

Autoridades culturales de San Juan y equipos científicos ya analizan la pieza y su contexto histórico.

Una vasija prehispánica de gran valor histórico fue hallada a comienzos de diciembre en el proyecto minero El Pachón, en el Valle de Calingasta, San Juan. La pieza apareció casi intacta durante un relevamiento de biodiversidad y activó de inmediato el protocolo provincial de protección del patrimonio cultural.

Hallazgo arqueológico en Calingasta durante tareas ambientales

Según informó la Agencia de Noticias Argentinas, el descubrimiento se produjo en medio de tareas ambientales. La vasija de cerámica indígena constituye un testimonio directo de las comunidades que habitaron la región hace cientos de años.

La empresa Glencore Pachón puso en marcha el procedimiento previsto por la ley provincial 571-F, que regula la conservación del patrimonio cultural y natural de San Juan. La compañía dio aviso a la Dirección de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.

La vasija fue hallada en el Valle de Calingasta, a unos cinco kilómetros del cruce con Chile.

“La importancia del hallazgo es relevante en varios aspectos: por un lado, forma parte de la prehistoria de San Juan y, por otro, demuestra que se puede trabajar correctamente en materia de patrimonio arqueológico cuando se respetan los procedimientos”, señaló Claudia Mallea, directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Profesor Mariano Gambier.

Investigación científica y resguardo de patrimonio cultural prehispánico en San Juan

La denuncia formal fue realizada por la consultora Arqueo Ambiental, que coordinó las tareas con el Instituto Gambier de la Universidad Nacional de San Juan. El operativo incluyó el levantamiento controlado de la pieza y su traslado a laboratorio para su estudio y catalogación.

De acuerdo con los primeros análisis, la vasija correspondería al período tardío de la cultura calingastina, entre los siglos X y XV. Los especialistas destacaron su estado de conservación, aunque informaron que por el momento no será exhibida al público.

Desde la empresa indicaron que los estudios arqueológicos en El Pachón permitieron identificar más de 200 sitios de valor histórico dentro del área del proyecto. El yacimiento está ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar y a cinco kilómetros del límite con Chile.

Ambientalistas señalaron que, con la actual ley de glaciares, el emprendimiento minero no podría desarrollarse. El proyecto se encuentra en etapa de exploración avanzada mientras continúan las evaluaciones ambientales y patrimoniales.