Brote de hantavirus en un crucero: trasladaron enfermos y detectaron una variante que se transmite entre humanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó nuevos avances en el operativo por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Mientras el barco sigue aislado frente a Cabo Verde, tres pasajeros fueron evacuados y continúan los controles sobre el resto de los viajeros.

El organismo indicó que continúa el monitoreo de los viajeros que permanecen a bordo y también de quienes ya desembarcaron. El caso tomó relevancia luego del fallecimiento de una pareja neerlandesa y un pasajero británico al inicio del brote.

Qué detectaron sobre la cepa Andes en el crucero MV Hondius

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en X: “Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos”.

El operativo se realiza junto a autoridades sanitarias de Cabo Verde, España, Reino Unido y Países Bajos Además, las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus con capacidad de transmisión entre personas. Se trata de la variante Andes, presente en América del Sur y vinculada a casos registrados en Argentina y Chile.

Desde Suiza confirmaron que un hombre que regresó de Sudamérica a fines de abril y viajó en el crucero dio positivo. La OMS detalló: “Él había respondido a un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros sobre el evento de salud”.

El crucero con hantavirus sigue aislado frente a Cabo Verde

La naviera Oceanwide Expeditions informó que mantiene conversaciones con autoridades sanitarias para definir los procedimientos de cuarentena y el eventual arribo del barco a Islas Canarias.

En un comunicado, la empresa indicó: “En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias”. El crucero permanece fondeado frente a la costa de Cabo Verde.

La operadora también sostuvo que “mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros”.

El ministerio de Sanidad de España designó a Tenerife como centro de referencia para la atención médica del barco. Sin embargo, autoridades regionales de Canarias expresaron reparos por motivos de seguridad sanitaria ante un posible desembarco.

La empresa confirmó que dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas viajarán desde Países Bajos para subir al buque. “Embarcarán en el Hondius y permanecerán con el buque tras su prevista salida de Cabo Verde”, indicó la compañía.

Oceanwide Expeditions también informó que “otro profesional médico se encuentra ya a bordo”. Mientras continúa la cuarentena, las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de pasajeros y tripulación por el brote de hantavirus detectado en el crucero.