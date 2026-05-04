Brote de hantavirus en un crucero: Cabo Verde bloqueó el desembarco de los pasajeros, hay un argentino a bordo

Tras la confirmación de un brote de hantavirus que ya se cobró tres vidas, las autoridades de Cabo Verde impidieron este lunes el atraque de la embarcación para «proteger a su población». Según confirmó la empresa operadora a Clarín, en el buque viaja un pasajero argentino que permanece a la espera de una resolución junto a otras 149 personas.

El navío, que realiza la temporada antártica haciendo base en Ushuaia, se encuentra ahora en una encrucijada: ante el bloqueo en África, evalúan navegar dos o tres días más hacia las Islas Canarias (España) para intentar una evacuación médica controlada.

Brote de hantavirus en un crucero salido de Tierra de Fuego: qué se sabe de los contagios

El brote, que afecta a ciudadanos de 23 nacionalidades, se manifestó con una agresividad letal durante la travesía. La cronología de los decesos pone en alerta a la OMS:

El primer caso: un hombre de 70 años enfermó con fiebre y dolor abdominal tras zarpar de Tierra del Fuego. Murió en la isla británica de Santa Elena.

un hombre de enfermó con fiebre y dolor abdominal tras zarpar de Tierra del Fuego. Murió en la isla británica de Santa Elena. Tragedia en el aeropuerto: su esposa (69) fue evacuada, pero falleció tras descompensarse en el aeropuerto de Johannesburgo mientras intentaba regresar a los Países Bajos.

su esposa (69) fue evacuada, pero falleció tras descompensarse en el aeropuerto de Johannesburgo mientras intentaba regresar a los Países Bajos. Cuerpo a bordo: la tercera víctima es un ciudadano británico que murió mientras viajaban hacia la isla Ascensión. Sus restos permanecen en el barco ante la negativa de los puertos de recibir material biológico de riesgo.

Actualmente, un cuarto pasajero pelea por su vida en una terapia intensiva de Sudáfrica, siendo el único caso con confirmación de laboratorio definitiva.

El descargo de Tierra del Fuego: «Acá no tenemos ese roedor»

A pesar de que el crucero opera desde noviembre en el puerto austral, las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego rechazaron que el foco de contagio sea local. El argumento es geográfico y biológico:

«El ratón colilargo no habita en la isla», sentenció Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de la provincia.

«El crucero MV Hondius realizó desde noviembre la temporada de operaciones antárticas con partida desde Ushuaia. Su último zarpe desde la provincia tuvo lugar el 1 de abril de 2026 con destino a Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Santa Elena, registrándose presunto recambio de pasajeros y tripulación«, indicaron.

A diferencia de lo que ocurre en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, donde el virus es endémico, en Tierra del Fuego no hay registros de casos autóctonos. La principal sospecha es que los pasajeros —que recorren diversos puntos del continente antes de embarcar— trajeran la infección desde otras zonas de Sudamérica donde el reservorio sí está presente.

Para graficar el escenario, la cartera sanitaria recordó que desde enero de 2026 hasta la actualidad se notificaron 32 casos de hantavirosis a nivel nacional: 14 en Buenos Aires, 12 en Salta, 2 en Chubut, 2 en Río Negro, 1 en Entre Ríos y 1 en Jujuy, manteniendo a Tierra del Fuego sin contagios.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, confirmó que el organismo está coordinando la evacuación médica y la secuenciación del virus para determinar su origen exacto.

Según el reporte de la empresa neerlandesa que opera la gran embarcación, destinada al turismo antártico, el otro americano es un pasajero. Son un total de 149 personas, de 23 nacionalidades diferentes.

El desglose de los pasajeros a bordo:

Gran Bretaña: 19 personas (cuatro son de la tripulación)

Estados Unidos: 17 personas.

España: 13 personas.

Paises Bajos: ocho pasajeros.

Alemanía: siete pasajeros.

Francia: cinco pasajeros.

Canada: cuatro pasajeros.

Australia: cuatro pasajeros.

Turquía: tres pasajeros.

Belgica e Irlanda: dos pasajeros.

Nueva Zelanda, Japón, Grecia y Argentina: uno pasajero por país.

Tripulación: Mayoritariamente filipinos, rusos y ucranianos.