Sociedad

Heladas en Río Negro y Neuquén: pronóstico para la noche del 23 de agosto de 2025

El pronóstico para productores de Neuquén y Río Negro que difundió la AIC anticipa baja probabilidad de heladas durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de agosto. Conocé acá los detalles.

Redacción

Por Redacción

Conocé el pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro. (Foto: archivo Juan Thomes)

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) brinda información diaria a productores agropecuarios de Río Negro y Neuquén sobre prevención de heladas, hasta el 31 de octubre 2025. Acá vas a encontrar la cobertura completa de esta información fundamental para la actividad frutícola en la región. 

La institución informó, además, que en caso de que el pronóstico de la mañana indique que hay probabilidad de heladas o temperaturas próximas a 0°C, el servicio de prevención podrá extenderse hasta el 15 de noviembre próximo. 

Pronóstico de heladas para los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro – noche del 23 y madrugada del 24 de agosto 2025

Continúa el ingreso de aire noroeste con vientos moderados a regulares. Paulatino descenso de la presión y aumento de la nubosidad hacia primeras horas de la mañana

Pronóstico para el norte del Alto Valle: Añelo, El Chañar, Vista Alegre – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: mayormente despejado a cubierto, con nubosidad alta.
  • Presión: en descenso sobre la madrugada.
  • Vientos: moderados y sostenidos del nororeste con ráfagas regulares.
  • Probabilidad de heladas: baja. 
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC

Pronóstico para el oeste del Alto Valle: Senillosa, Plottier – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: mayormente despejado a cubierto con nubosidad alta.
  • Presión: en descenso sobre la madrugada.
  • Vientos: moderados y sostenidos del nororeste con ráfagas regulares.
  • Probabilidad de heladas: baja. 
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC 

Pronóstico para el Alto Valle centro: De Confluencia a Valle Azul – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: mayormente despejado a cubierto, con nubosidad alta.
  • Presión: en descenso sobre la madrugada.
  • Vientos: moderados y sostenidos del nororeste con ráfagas regulares.
  • Probabilidad de heladas: baja.  
  • Temperaturas mínimas probables: 1 a 4ºC 

Pronóstico para Valle Medio: De Chimpay a Co. Josefa – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
  • Presión: en descenso sobre la madrugada.
  • Vientos: regulares y sostenidos del noroeste con ráfagas fuertes.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para Valle Inferior y Noreste: Río Colorado, Conesa, Guardia Mitre – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: mayormente despejado a parcial nublado.
  • Presión: en descenso sobre la madrugada.
  • Vientos: regulares y sostenidos del noroeste con ráfagas fuertes.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 2 a 5ºC

Pronóstico para región Atlántica: Carmen de Patagones, Viedma, Sierra Grande – noche del 21 y madrugada del 22 de agosto 2025

  • Cielo: despejado a mayormente despejado.
  • Presión: en paulatino descenso.
  • Vientos: regulares y sostenidos del noroeste con ráfagas fuertes.
  • Probabilidad de heladas: baja.
  • Temperaturas mínimas probables: 3 a 6ºC.

*Descargá el informe completo en PDF para un análisis detallado de las condiciones actuales. 

Heladas2324Descarga

Últimas noticias

