Video | En primera persona, el relato del testigo que grabó la agresión a Pablo Grillo en el Congreso

El periodista que grabó el momento en que Pablo Grillo, fotógrafo, fue agredido en fuera del Congreso habló sobre lo ocurrido. Aseguró que tenía «mucha sangre en la cara», que «estaba solo» y que el disparo del proyectil fue «bastante adrede».

Emmanuel Coria, periodista de FM La Tribu y testigo de la represión a Pablo Grillo, en #YAQPA con @jairostraccia. pic.twitter.com/zHWqQR7UYf — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) March 13, 2025

«En el video se ve claro que en ese momento Pablo se acerca a algo que estaba medio prendido fuego y se agacha, yo estimo que para tomar una foto a través de ese fuego. Y en ese momento le revientan la cabeza», dijo Emmanuel Coria, periodista de FM La Tribu en Radio Con Vos.

Además, explicó que Pablo Grillo estaba solo en la marcha y fue asistido por cuatro o cinco personas que lo agarraron y lo corrieron del lugar de la agresión. «Pablo tenía mucha sangre en la cara», dijo.

En primera persona, el relato del testigo que grabó la agresión a Pablo Grillo: «Fue bastante adrede»

Sobre el debate que se desató sobre la forma en la que se disparo del proyectil, el periodista dijo: «se está hablando de si era la forma correcta o no de tirar un gas. Yo desconozco cuál es pero me parece que fue bastante adrede, me parece raro que le haya dado en la cara porque él estaba agachado».

Tras las agresiones, Pablo Grillo fue trasladado al hospital Ramos Mexía. Allí, los médicos lograron bajar la presión intracraneal y reconstruir parte del tejido dañado, mientras que la respuesta pupilar fue, en principio, positiva.

Sin embargo, su estado sigue siendo delicado y los próximos días serán clave para su evolución.