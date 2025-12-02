Histórico avance para la protección de tiburones del mar argentino: «Es una medida que celebramos»

Más de 3.000 referentes de 150 países del mundo examinaron propuestas y tomaron medidas para evitar que el comercio impacte en la supervivencia de diversas especies silvestres amenazadas, como son los tiburones y rayas que habitan en los mares de la región.

Referentes argentinos forman parte de la conferencia CoP20 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), que se lleva adelante en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistan, desde el 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre.

Desde el país asiático, el biólogo y doctor en Ciencias Naturales, Juan Martín Cuevas, dialogó con Diario RÍO NEGRO. Participa como coordinador de conservación de rayas y tiburones de WCS Argentina, una organización no gubernamental.

“Es un hito de conservación global y tiburones ya que se incorporaron más de 70 especies con el consenso de 50 países”, asegura Cuevas. Las propuestas en cuestión fueron presentadas por el gobierno de Brasil con asesoramiento técnico de WCS Argentina y su par de Brasil.

Juan Martín Cuevas (derecha), representantes de WCS Argentina en la CoP de Cites. Foto: gentileza.

Juan Martín nació en Mar del Plata, vive en Bariloche y realiza trabajo de campo entre Claromecó y San Blas en la costa de la Provincia de Buenos Aires y en la Patagonia, Chubut y Santa Cruz. “Venimos desarrollando varias líneas de acción en lo que respecta a conservación de tiburones en la región”, cuenta, quien hace diez años coordina el área en WSC.

Viajó a la conferencia global con una misión clara: defender las propuestas que elevan medidas de protección sobre especies de tiburones y rayas que están en peligro crítico. En el caso de los que habitan el Mar Argentino, son el cazón y el gatuzo.

A su vez, el especialista es director del proyecto «Conservar tiburones en Argentina» que trabaja con pescadores del Golfo San Matías. Se trata de un programa de ciencia ciudadana que lleva 15 años ininterrumpidos en el país. “Trabajamos con pescadores deportivos de tiburones, cambiando el paradigma de ‘pescar y matar’ para ‘pescar, marcar y devolver’”.

Tiburones: regular el comercio de cazones y gatuzos

“La propuesta de cazones y gatuzos presentada por Brasil, solicitaba la entrada de 29 especies a la convención y de esta manera que se regule su comercio internacional”, asegura Cuevas a Diario RÍO NEGRO.

En otras palabras, se empieza a regular el comercio internacional de cazones y gatuzos. “Esto involucra a los países que exportan, como es el caso de Argentina donde se pesca cazón y se comercializa a Australia principalmente”, comenta.

Estas especies en particular están críticamente amenazadas por la sobreexplotación pesquera ante la demanda internacional de su carne y aletas. Por su lento crecimiento, reproducción sexual tardía y baja fecundidad, las poblaciones no logran recuperarse.

Ahora, los organismos nacionales encargados de la pesca y que velan por los recursos del mar y principalmente de los tiburones, tendrán que realizar dictámenes de extracción no detrimental, no perjudicial para las poblaciones. “Si los dictámenes son negativos, hay que revisar cómo se está pescando y de qué manera para que los dictámenes después puedan ser positivos”, asegura el biólogo.

“Es una medida que celebramos mucho y esperamos que traiga un mejor manejo de los recursos, que pueda regularse y que se sepa también la trazabilidad de estos productos”. Juan Martín Cuevas, biólogo y coordinador de Conservación de tiburones y rayas de WCS Argentina.

“Es un trabajo que venimos realizando hace varios años y por eso es que llego a representar a mi región, al Atlántico Sudoccidental, que es donde yo me especializo donde hay varias especies endémicas, de gatuzos principalmente”, plantea.

Gatuzo. Foto: gentileza WCS.

Desde WCS, consideran que una medida a tiempo podría frenar procesos de extinción. Y la Cites es el “único acuerdo mundial con autoridad legal para restringir el comercio internacional que provoca estas disminuciones”.

Tiburones: tres medidas de protección aprobadas en la Cites

-La prohibición total del comercio internacional para tiburones oceánicos como la mantarraya y el tiburón ballena.

-La suspensión de todas las exportaciones de especímenes capturados en estado silvestre (cuotas de exportación cero) para especies como los peces guitarra gigantes.

-El comercio regulado para tiburones como el gatuzo y el cazón (que requiere permisos y dictámenes de no perjuicio).

Ahora, resta la votación plenaria final de los representantes de la conferencia para poder pasar a la fase de implementación de estas nuevas normativas.

Tiburones: las dos especies más vulnerables que habitan en el país

En el Mar Argentino, existen 105 especies de condrictios, de las cuales 55 son tiburones, que viven o migran en distintas épocas del año. Muchas de estas especies enfrentan un riesgo de extinción extremadamente alto en estado silvestre, entre las que se encuentran el gatuzo y el cazón.

“Los tiburones y las rayas son el segundo grupo de especies más amenazado del planeta, y muchos se están quedando sin tiempo. Estos animales son vitales para la salud y el equilibrio de nuestros océanos”. Luke Warwick, director de conservación de tiburones y rayas de WCS mundial.

El gatuzo (Mustelus schmitti) es uno de los tiburones endémicos del Océano Atlántico Sudoccidental, habita exclusivamente en esta región. Su estado es alarmante: en las últimas cuatro décadas su población disminuyó más del 90%, según WCS. Está catalogado como “Críticamente Amenazado” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), es el tiburón con mayor explotación comercial en Argentina y su stock está sobreexplotado regionalmente desde el año 2024.

El cazón (Galeorhinus galeus) se encuentra en el Océano Atlántico Sudoccidental, en áreas de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. En los últimos 30 años, se redujo el 80% de su población en el Atlántico Sudoccidental debido a prácticas pesqueras comerciales y recreativas. Por eso, está catalogado como Críticamente Amenazado de acuerdo a los criterios de la Lista Roja de la UICN.