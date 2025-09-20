Tiburones en peligro el Golfo San Matías: manos que se embarcan para protegerlos

“De un total de 33 especies registradas en el Golfo San Matías, 14 son tiburones”, explica Nidia Marina Coller, vicedirectora del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos (Cimas) e integrante del Grupo Condros. Desde 1990, es área de interés para tiburones y rayas (ISRA, sigla en inglés).

Con aguas que alcanzan los 200 metros de profundidad, el San Matías es el segundo golfo más grande del país. En sus costas y fondos marinos conviven corrientes frías y cálidas que hacen posible una gran biodiversidad.

Desde el equipo de trabajo de «Fundación Por el Mar» realizan expediciones para adentrarse en el conocimiento de estos animales e impulsaron un proyecto clave: “Corredor de los cinco grandes” que busca poner en valor y proteger a cinco especies emblema del Mar Argentino en el golfo.

Los cinco son: la ballena franca austral, el delfín nariz de botella, las orcas, los lobos marinos y los tiburones. “Estas especies cumplen un rol clave en la salud del ecosistema y representan, además, un enorme potencial para el desarrollo de un turismo de naturaleza responsable”, explica Sebastian García, coordinador de la Fundación “Por el Mar” en Río Negro.

“La iniciativa combina investigación científica, educación ambiental y acciones de conservación, con el fin de generar información que permita ordenar actividades humanas como la pesca, el turismo o el desarrollo urbano costero, para asegurar que no generen impactos negativos en el ecosistema”, dice Sebastián a Diario RÍO NEGRO.

Además, buscan que la comunidad fortalezca su vínculo con el mar. “Es un proyecto que apunta a proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, a impulsar un modelo de desarrollo sostenible para las comunidades locales a través del turismo”, agrega.

El proyecto de Fundación Por El Mar cuenta con otros actores que se suman al desafío, organizaciones que hace años trabajan en los mares de la región. “Fundación Cethus”, dedicada al estudio de cetáceos en Argentina y “Grupo Condros – Cimas”, especializado en condrictios en el Golfo San Matías.

El corredor se extiende por 180 kilómetros de la costa rionegrina, entre las localidades de El Cóndor y San Antonio Este. Abarca dos áreas naturales protegidas provinciales y conecta las aguas abiertas del Mar Argentino con el golfo.

“Combina una elevada riqueza biológica con una accesibilidad privilegiada, lo que genera oportunidades únicas para integrar objetivos de conservación marina con el desarrollo local sostenible”, precisó Sebastián.

Las principales amenazas de los tiburones en el Golfo San Matías

Sin dudas, el golfo es un área de área de importancia para los tiburones, pero están bajo amenaza. Uno de los hallazgos del proyecto es que están en peligro y en algunos casos, ese peligro es crítico.

“Sus poblaciones han disminuido de manera considerable en las últimas décadas, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas urgentes de conservación”, dijo Sebastián.

“(Los tiburones) son especies particularmente vulnerables porque una de sus principales características biológicas es que tardan muchos años en llegar a la edad reproductiva”, explica. Según la especie, pueden necesitar diez, quince o hasta 20 años para empezar a tener crías y, además, tienen un número reducido. “Esa lentitud en sus ciclos vitales los hace muy sensibles a las presiones humanas”, asegura Sebastián García.

Sus mayores amenazas son el “bycatch” de la pesca de arrastre, es decir, cuando quedan atrapados de manera incidental en las redes; así como también la pesca deportiva con sacrificio, que no contempla la devolución de los ejemplares al mar.

Estos animales cumplen un rol ecológico estratégico porque son depredadores topes, muchos de ellos están en la cima de la cadena alimenticia. En paralelo, son reguladores de otras poblaciones de peces y la presencia de ellas en los ecosistemas da indicios de la salud.

Otras especies en peligro en el Golfo San Matías

“En el Golfo San Matías existen varias especies que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentran críticamente amenazadas o en peligro, como el cazón, el gatuzo, el pez ángel y tres especies de rayas a lunares: Atlantoraja castelnaui, la ojona Atlantoraja cyclophora y la raya platana Atlantoraja platana”, advierten desde Cimas.

Medidas para mitigar el peligro en el Golfo San Matías

“Para mitigar las amenazas a los tiburones del Golfo San Matías, es necesario abordar la conservación desde varios frentes”, detalla Sebastián, consultado por este medio.

Por un lado, piden que se cumpla con la Ley de pesca deportiva, que se continúe con los programas de “Buenas prácticas para condrictios” y el programa de observadores a bordo de la pesca industrial que lleva adelante el Grupo Condros (Cimas).

Por otro lado, es necesario continuar investigando para identificar las áreas prioritarias de protección de las especies, sumado a charlas y actividades de educación, divulgación y promoción dirigidas a la comunidad.

Qué es la Fundación Por el Mar

Esta organización argentina se dedica a la conservación y restauración del océano. Su misión combina varios objetivos entre los que se destacan la investigación científica, la gestión comunitaria y el impulso de políticas públicas.

“En colaboración con fundaciones y comunidades locales, Por el Mar busca proteger los ecosistemas marinos clave, fomentar la relación de la sociedad con el mar a través de actividades educativas e interactivas y generar un impacto tangible en la conservación marina del país”, asegura Sebastián.



