Hito histórico en el Chaco: liberaron guanacos de Santa Cruz en «El Impenetrable» tras 110 años de ausencia

Después de más de un siglo de ausencia, los montes y pastizales del Parque Nacional El Impenetrable volvieron a ser el hogar del guanaco. La reintroducción de este emblemático herbívoro marca un precedente histórico en la restauración ambiental del noreste argentino, recuperando una pieza clave de la biodiversidad que se había perdido a principios del siglo XX.

El operativo, liderado por la fundación Rewilding Argentina junto a la Administración de Parques Nacionales, consistió en trasladar a los animales desde el Parque Patagonia, en la provincia de Santa Cruz. El viaje de 3.200 kilómetros es considerado la translocación terrestre de fauna más extensa del mundo con fines de conservación.

Una logística monumental para el bienestar animal: el detalle del operativo

Para garantizar el éxito del proyecto, se diseñó un operativo que priorizó el bienestar de los ejemplares en cada etapa.

El proceso de reintroducción se llevó a cabo bajo los más altos estándares de cuidado animal. Todo comenzó con una captura responsable en la provincia de Santa Cruz, realizada bajo estrictos protocolos veterinarios para garantizar la salud de cada ejemplar, indicó El Destape.

Para el traslado, se utilizaron tráilers diseñados específicamente para afrontar largos trayectos, asegurando el bienestar de los animales durante los más de 3.000 kilómetros de viaje.

Finalmente, una vez en su nuevo destino, los guanacos pasaron por un proceso de adaptación en corrales de presuelta en el Chaco, lo que les permitió aclimatarse progresivamente al entorno antes de su liberación definitiva.

La noticia más alentadora para los equipos técnicos es que ya se registraron los primeros nacimientos de crías en el área de adaptación, lo que confirma que la especie ha comenzado a asimilar el ambiente chaqueño de manera positiva.

El rol ecológico y cultural del guanaco

La desaparición del guanaco en el Chaco, provocada por la caza y la expansión ganadera, dejó un vacío en el ecosistema. Conocido como nawananga por el pueblo qom y lu’hüt por los wichís, este gran herbívoro cumple funciones vitales:

Regula la vegetación: Evita el crecimiento descontrolado de ciertas especies. Prevención de incendios: Al consumir pastizales, reduce la carga combustible del suelo. Dispersión de semillas: Ayuda a la reforestación natural del monte.

El plan de restauración no se detiene aquí. Se prevén nuevas liberaciones en los próximos meses para consolidar una población estable y genéticamente diversa. Además, el regreso del guanaco abre nuevas puertas para el turismo de naturaleza, generando oportunidades de desarrollo para las comunidades locales que habitan los alrededores del Parque Nacional.