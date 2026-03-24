Honoris causa para el físico de Bariloche que logró esclarecer crímenes de lesa humanidad

El físico forense de Bariloche, Rodolfo «Willy» Pregliasco recibirá el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. En el marco del anivesario 50 del último golpe de Estado cívico-militar en Argentina, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) propuso la postulación de Pregliasco para la máxima distinción académica.

La propuesta fue respaldada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos y reconoce la trayectoria del barilochense que supo conjugar el desarrollo del conocimiento científico con un compromiso social y la búsqueda de justicia.

Pregliasco es doctor en Física por la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como investigador del Conicet en el Centro Atómico Bariloche. Se abocó al desarrollo de la física aplicada a la investigación criminalística. Aplicó métodos físicos innovadores para esclarecer crímenes de lesa humanidad y hechos de violencia institucional.

Lleva elaborados más de 60 informes en causas judiciales y su trabajo aportó información fundamental en los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la represión de diciembre del 2001, el homicidio de Teresa Rodríguez en Cutral Co en Neuquén, la desaparición del joven Miguel Bru en una comisaría de La Plata, el docente Carlos Fuentealba y en la reconstrucción de la Masacre de Trelew en 1972.

En el caso del asesinato del joven estudiante de periodismo Miguel Bru en 1993, mediante el análisis físico de libros de actas policiales, Pregliasco permitió determinar que la víctima había sido efectivamente ingresada a la comisaría, una prueba clave en un juicio donde no se contaba con el cuerpo del joven.

En relación a la Masacre de Trelew, en 2008 Pregliasco realizó una reconstrucción a escala y un análisis de las reparaciones en los muros de la Base Almirante Zar, aportando evidencia científica sobre los hechos ocurridos en 1972.

Por otro lado, a través de estudios acústicos y audiovisuales, este físico contribuyó a identificar el origen de los disparos que causaron las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2005.

Con imágenes de diversas fuentes, logró reconstruir las circunstancias en las que se produjeron cinco asesinatos y resultaron heridas varias personas durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001. Esto llevó a la condena de Enrique Mathov (por entonces secretario de Seguridad) por el asesinato de cinco personas y lesiones a más de un centenar, al igual que el comisario Rubén Santos y al director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, entre otros. Pregliasco creó el “Panóptico”, un programa que ordenaba las imágenes producidas en esa jornada. Esta herramienta permitió, a lo largo del juicio, ubicar a las víctimas y testigos y relacionar las órdenes policiales transmitidas por radio para reconstruir lo acontecido.

En marzo del año pasado, un informe de Pregliasco permitió confirmar que al fotógrafo Pablo Grillo, herido en una marcha en el Congreso, le apuntaron a la cabeza. Su trabajo fue entregado por el Centro de Estudios Legales y Sociales a la justicia. En esa ocasión, en una entrevista con diario RÍO NEGRO, Pregliasco reconoció que «constantemente realiza pericias para la justicia, aunque el llamado se produce cuando éstas fallan. Siempre nos llaman muy tarde. Eso siempre me preocupó y me pregunté si no podíamos tener una acción más proactiva«. Por eso, decidió colaborar con el Mapa de la Policía, una organización de jóvenes militantes «que lleva adelante una labor de registro de violencia policial. Van a las marchas, filman y juntan filmaciones ante cualquier eventualidad. Yo me ofrecí a hacer un análisis de lo que pase. Es un trabajo extrajudicial».

En relación a la distinción, desde la Universidad Nacional de Córdoba remarcaron que «Pregliasco ha puesto la ciencia al servicio de la memoria, la verdad y la justicia colaborando con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar violaciones de derechos humanos en la región, como en los casos de Sacaba y Senkata en Bolivia».

Actualmente, integra el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Conicet y se desempeña como consultor forense externo de la Corte Criminal Internacional en La Haya.