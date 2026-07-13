Cipolletti licita una millonaria obra de alumbrado LED para Mosconi, Perón e Illia

La Municipalidad de Cipolletti lanzó la licitación para ejecutar una nueva obra de alumbrado público en las calles General Mosconi, Juan Domingo Perón e Hipólito Illia, con un presupuesto oficial de $349,8 millones y un plazo de ejecución de 135 días corridos. La apertura de sobres está prevista para el 22 de julio a las 10.

La intervención forma parte de un plan de renovación y ampliación del sistema de iluminación urbana mediante tecnología LED, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad en distintos barrios de la ciudad.

Qué sectores alcanzará la obra y qué trabajos se realizarán

Según la memoria descriptiva del proyecto, los trabajos abarcarán distintos tramos de las calles Perón, Illia y Mosconi, además de otros sectores complementarios.

Las tareas incluyen la instalación de nuevas luminarias sobre Perón, entre Illia y Águila Mora; Illia, entre Perón y General Mosconi; Mosconi, entre Vélez Sarsfield y Maestro Espinosa; Águila Mora, entre La Esmeralda y Carlos Fuentealba; además de intervenciones en Antártida Argentina, La Plata, Giacinto del Ben y Lazzaretti.

El proyecto contempla la colocación de 80 luminarias LED, 80 columnas metálicas de nueve metros -cinco de ellas dobles-, la instalación de más de 2.300 metros de cableado preensamblado, dos nuevos tableros de comando con medidor y la puesta en funcionamiento del sistema completo. También se ejecutarán las conexiones eléctricas y las tareas de puesta a tierra correspondientes.

La contratación se realizará bajo el sistema de unidad de medida, aunque algunos ítems se ejecutarán por ajuste alzado. El pliego tiene un valor de $130.000.