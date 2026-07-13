Cipolletti licita una millonaria obra de alumbrado LED para Mosconi, Perón e Illia
La apertura de sobres será el 22 de julio. El proyecto contempla la instalación de 80 luminarias, nuevas columnas y tendido eléctrico en distintos sectores de la ciudad, con un plazo de ejecución de 135 días.
La Municipalidad de Cipolletti lanzó la licitación para ejecutar una nueva obra de alumbrado público en las calles General Mosconi, Juan Domingo Perón e Hipólito Illia, con un presupuesto oficial de $349,8 millones y un plazo de ejecución de 135 días corridos. La apertura de sobres está prevista para el 22 de julio a las 10.
La intervención forma parte de un plan de renovación y ampliación del sistema de iluminación urbana mediante tecnología LED, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la visibilidad en distintos barrios de la ciudad.
Qué sectores alcanzará la obra y qué trabajos se realizarán
Según la memoria descriptiva del proyecto, los trabajos abarcarán distintos tramos de las calles Perón, Illia y Mosconi, además de otros sectores complementarios.
Las tareas incluyen la instalación de nuevas luminarias sobre Perón, entre Illia y Águila Mora; Illia, entre Perón y General Mosconi; Mosconi, entre Vélez Sarsfield y Maestro Espinosa; Águila Mora, entre La Esmeralda y Carlos Fuentealba; además de intervenciones en Antártida Argentina, La Plata, Giacinto del Ben y Lazzaretti.
El proyecto contempla la colocación de 80 luminarias LED, 80 columnas metálicas de nueve metros -cinco de ellas dobles-, la instalación de más de 2.300 metros de cableado preensamblado, dos nuevos tableros de comando con medidor y la puesta en funcionamiento del sistema completo. También se ejecutarán las conexiones eléctricas y las tareas de puesta a tierra correspondientes.
La contratación se realizará bajo el sistema de unidad de medida, aunque algunos ítems se ejecutarán por ajuste alzado. El pliego tiene un valor de $130.000.
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