Tras una intensa búsqueda, encontraron muerto a un nene de un año que estaba desaparecido en Tucumán

El cuerpo era buscado desde la mañana de este sábado.

Un nene de un año y ocho meses, que era buscado desde la mañana de este sábado en la localidad de Marapa, Tucumán, fue encontrado muerto tras un intenso operativo de rastrillaje.

El cuerpo de Brandon Exequiel Rearte fue localizado en un canal de riego ubicado en terrenos de la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas.

Tragedia en Tucumán: encontraron muerto a un nene de casi 2 años

El nene había sido visto por última vez en el barrio San Cayetano, en el departamento Juan Bautista Alberdi. Al advertir su ausencia, sus familiares realizaron la denuncia y comenzó un operativo en el que participaron efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos de la zona.

La búsqueda se extendió durante varias horas y se concentró en distintos sectores de Marapa, incluidos caminos, zonas de vegetación y cursos de agua cercanos. Cientos de vecinos se sumaron a los rastrillajes para intentar encontrar al niño.

Cerca de las 13.40, los policías encontraron el cuerpo dentro de un canal de riego ubicado a unos cinco kilómetros de la vivienda donde residía con su familia.

La muerte fue confirmada por el secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, Abraham Creche, en declaraciones a medios locales.

De acuerdo con las primeras informaciones, una de las hipótesis que se analiza es que el bebé haya caído en un canal ubicado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente lo haya desplazado hasta el lugar donde finalmente lo hallaron.

La Justicia intervino en la causa para establecer cómo ocurrió el hecho y reconstruir las circunstancias.