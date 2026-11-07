IMAGEN inaugura un moderno edificio de tres pisos y amplía los servicios de diagnóstico médico en Villa Regina

Villa Regina celebra un nuevo aniversario con una importante noticia para el desarrollo de su sistema de salud. IMAGEN Diagnóstico Médico inaugura hoy su nuevo edificio de tres pisos, una obra que demandó tres años de trabajo y que representa un salto en infraestructura, tecnología y servicios médicos para la ciudad y toda la región. La apertura marca una nueva etapa para una institución que continúa apostando por acercar prestaciones de alta complejidad a los pacientes, sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

Con una superficie amplia distribuida en tres plantas, las nuevas instalaciones fueron diseñadas para ofrecer espacios más amplios, cómodos y funcionales, tanto para los pacientes como para los profesionales. El proyecto incorpora nuevos equipos de diagnóstico, salas especializadas y una de sus principales novedades: la Unidad de la Mujer, un piso completo destinado a estudios y atención vinculados con la salud femenina.

Una inversión que apuesta al crecimiento de Villa Regina

La inauguración del edificio representa mucho más que una ampliación de instalaciones. Es también una muestra de confianza en el potencial de Villa Regina como centro de referencia para la atención médica de una amplia región de Río Negro.

Desde sus comienzos, IMAGEN trabaja con el objetivo de acercar tecnología médica de alta complejidad a una zona que históricamente contaba con una oferta limitada de estudios especializados. Su desarrollo permitió que numerosos pacientes pudieran acceder a prácticas diagnósticas en su propia ciudad o a pocos kilómetros de sus hogares.

La decisión de continuar invirtiendo en Villa Regina responde a esa misma visión de crecimiento y compromiso con la comunidad. La institución busca consolidar una propuesta médica que combine equipamiento moderno, profesionales capacitados y una atención eficiente, con resultados precisos y disponibles en el menor tiempo posible.

El nuevo edificio, que supera los 700 metros cuadrados, permitirá organizar mejor las distintas especialidades, ampliar la capacidad de atención y generar condiciones para incorporar nuevas prestaciones en el futuro.

Unidad de la Mujer: un piso completo dedicado a la salud femenina

Una de las grandes protagonistas de esta inauguración es la Unidad de la Mujer, un espacio especialmente desarrollado para concentrar estudios, tecnología y atención profesional orientados a la salud femenina.

Ubicada en uno de los pisos del nuevo edificio, esta unidad constituye una de las apuestas más importantes de IMAGEN. Su objetivo es brindar una atención integral en un entorno especialmente acondicionado, con espacios de espera, salas de diagnóstico y sectores destinados a diferentes prácticas médicas.

Entre las principales incorporaciones se destaca un nuevo mamógrafo digital directo con tomosíntesis, una tecnología que permite obtener imágenes detalladas del tejido mamario y mejorar las posibilidades de evaluación diagnóstica.

La tomosíntesis permite reconstruir imágenes de la mama en diferentes planos, lo que facilita la visualización de estructuras que pueden superponerse en una mamografía convencional. Se trata de una herramienta de gran importancia para el estudio y la detección de alteraciones mamarias.

A esta incorporación se suma otra prestación relevante: la posibilidad de realizar resonancias magnéticas mamarias, un estudio que hasta ahora no formaba parte de la oferta del centro y que amplía las herramientas disponibles para la evaluación de determinadas situaciones clínicas.

El piso también dispone de tres salas de ecografía, con cambiadores para las pacientes, y contempla espacios para la atención de especialistas vinculados con la salud de la mujer.

De esta manera, IMAGEN busca que las pacientes puedan acceder a diferentes estudios y consultas en un mismo lugar, con mayor comodidad, privacidad y tecnología especializada.

Tecnología de última generación para diagnósticos más precisos

La modernización tecnológica constituye otro de los grandes pilares de esta nueva etapa. IMAGEN cuenta con servicios de tomografía computada, resonancia magnética, ecografía, mamografía y radiología, que permiten dar respuesta a una amplia variedad de necesidades diagnósticas.

Entre las novedades más importantes aparece la incorporación de un tomógrafo de última generación, que representa una evolución respecto del equipo con el que ya trabajaba la institución.

Esta nueva tecnología amplía las posibilidades de realizar estudios de mayor complejidad y, particularmente, incorpora la capacidad de efectuar tomografías cardíacas, una prestación relevante para el diagnóstico y la evaluación de determinadas enfermedades cardiovasculares.

Entre las aplicaciones de este tipo de tecnología se encuentra la evaluación del calcio coronario, un estudio que puede aportar información importante sobre la presencia de calcificaciones en las arterias del corazón, de acuerdo con la indicación médica correspondiente.

La incorporación de estos equipos responde a una política de actualización tecnológica que busca mejorar la calidad de las imágenes, ampliar la capacidad diagnóstica y ofrecer herramientas cada vez más precisas a los profesionales.

El objetivo es que los pacientes puedan resolver una mayor cantidad de estudios en Villa Regina, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando el acceso a prestaciones que requieren equipamiento especializado.

Un centro que atiende a pacientes de toda la región

Aunque su sede principal se encuentra en Villa Regina, el alcance de IMAGEN trasciende los límites de la ciudad. La institución recibe pacientes de distintas localidades del Alto Valle Este y Valle Medio, consolidándose como una alternativa para quienes necesitan acceder a estudios médicos de diferente complejidad.

Uno de los aspectos que sus referentes consideran fundamentales es el trabajo articulado con el sistema público de salud. IMAGEN mantiene convenios que permiten brindar prestaciones a pacientes derivados desde hospitales públicos, favoreciendo el acceso a estudios especializados.

Esta relación con el sistema sanitario provincial constituye una parte importante de su propuesta, ya que permite que la tecnología y los servicios disponibles también puedan beneficiar a personas que se atienden en el ámbito público.

A su vez, el centro trabaja con numerosas obras sociales y empresas de medicina prepaga, entre ellas PAMI, IPROSS, OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Medicus, Galeno y otras coberturas.

La institución también ha extendido su actividad a Choele Choel, donde mantiene un acuerdo con IMEPA para brindar servicios de diagnóstico por imágenes dentro de las instalaciones de esa clínica. Allí dispone de equipamiento de tomografía, radiología y ecografía, ampliando su presencia en el Valle Medio.

Este crecimiento regional responde a una necesidad concreta: que cada vez más habitantes puedan realizarse estudios médicos cerca de sus hogares, con tecnología adecuada y sin tener que recorrer grandes distancias.

Un edificio pensado para el presente y preparado para el futuro

El nuevo edificio fue concebido no solamente para responder a las necesidades actuales, sino también para acompañar el crecimiento de la institución durante los próximos años.

Además de los sectores destinados a los equipos médicos y la Unidad de la Mujer, las instalaciones contemplan nuevas salas de espera, consultorios, espacios para el personal y un auditorio, que permitirá desarrollar diferentes actividades y encuentros profesionales.

La distribución de los servicios en tres plantas busca mejorar la circulación interna, ofrecer mayor comodidad y organizar los distintos sectores de acuerdo con sus funciones específicas.

El proyecto también deja abierta la posibilidad de seguir incorporando equipamiento y prestaciones. Entre las alternativas que se evalúan para el futuro se encuentra la instalación de un densitómetro, destinado a estudios de densidad ósea, junto con otras actualizaciones tecnológicas.

Una apuesta por la salud y el futuro de Regina

En una ciudad que celebra un nuevo aniversario y proyecta su crecimiento, la apertura de un centro médico de estas características constituye una inversión significativa en infraestructura sanitaria.

La inauguración de IMAGEN demuestra que es posible desarrollar servicios médicos de alta complejidad fuera de los grandes centros urbanos, acercando tecnología, profesionales y nuevas prestaciones a las comunidades del interior.

Con tres pisos, equipamiento renovado, una Unidad de la Mujer especialmente diseñada y nuevos servicios diagnósticos, la institución reafirma su compromiso con Villa Regina y con las localidades de su zona de influencia.

La apuesta es clara: continuar creciendo, incorporar nuevas herramientas y contribuir a que los habitantes de la región encuentren respuestas a sus necesidades de salud cada vez más cerca de casa.

En el aniversario de Villa Regina, IMAGEN celebra el presente con una inauguración que también mira hacia el futuro.