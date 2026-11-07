Wanda Nara y la China Suárez: revelaron las fuertes frases que se habrían dicho durante la pelea en Nordelta

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran detalles de una fuerte discusión que la conductora habría mantenido con Eugenia «la China» Suárez durante el episodio ocurrido el viernes 6 de noviembre en Nordelta. El enfrentamiento se habría producido en la vivienda del futbolista, donde también intervino personal policial.

Según publicó PrimiciasYa, la periodista Naiara Vecchio difundió en sus redes sociales una reconstrucción del supuesto intercambio entre ambas mujeres. De acuerdo con su versión, la discusión incluyó acusaciones personales, cuestionamientos sobre la relación de la actriz con el futbolista y comentarios vinculados con sus respectivas actividades profesionales.

Qué se habrían dicho Wanda Nara y la China Suárez durante la pelea

La discusión habría comenzado cuando la China Suárez intervino en un intercambio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según la reconstrucción de Vecchio, la conductora habría cuestionado duramente a la actriz por su actitud y por su vínculo con el delantero del Galatasaray.

Uno de los reproches más fuertes que la periodista atribuyó a Wanda estuvo relacionado con el respaldo que, según su interpretación, Suárez brindaba a Icardi. La empresaria también habría cuestionado los motivos por los que la actriz continuaba su relación con el futbolista.

El intercambio, siempre de acuerdo con esa versión, habría escalado hasta incluir descalificaciones personales y acusaciones que no fueron corroboradas de manera independiente.

Hasta el momento, no se difundieron grabaciones que permitan confirmar las frases exactas atribuidas a las protagonistas.

La respuesta de la China Suárez que habría provocado más tensión

De acuerdo con la información publicada por PrimiciasYa, la China Suárez también habría respondido a los cuestionamientos de Wanda Nara.

En particular, la actriz habría realizado un comentario despectivo sobre la película protagonizada por la conductora, lo que habría incrementado la tensión entre ambas.

La respuesta habría provocado nuevos reproches de Wanda, quien volvió a cuestionar la relación sentimental entre Suárez e Icardi.

La reconstrucción difundida por Vecchio sostiene que la intervención de los efectivos policiales presentes en el lugar habría contribuido a evitar que la discusión continuara.

Sin embargo, estos detalles corresponden a versiones periodísticas y no a declaraciones públicas confirmadas por las protagonistas.

Qué pasó en Nordelta y por qué intervino la Policía

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez se habría producido en el contexto de las diferencias que mantienen la conductora y Mauro Icardi desde su separación.

Durante la tarde del viernes, Wanda se trasladó hasta la vivienda del futbolista en Nordelta, luego de interrumpir las grabaciones de MasterChef Celebrity, el programa que conduce en Telefe.

El episodio motivó la presencia de efectivos policiales y posteriormente se iniciaron actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.

La investigación se encuentra en una etapa inicial y será la Justicia la encargada de determinar las circunstancias de los hechos denunciados, sin que las versiones difundidas hasta el momento impliquen responsabilidades acreditadas.

Wanda Nara y la China Suárez, una relación marcada por los enfrentamientos

La relación entre Wanda Nara y la China Suárez quedó expuesta públicamente en octubre de 2021, cuando estalló el denominado Wandagate, a partir del vínculo que la actriz había mantenido con Mauro Icardi mientras el futbolista estaba casado con la empresaria.

Desde entonces, las diferencias entre ambas ocuparon un lugar recurrente en los programas de espectáculos y las redes sociales.

El nuevo episodio en Nordelta volvió a ponerlas en el centro de la atención mediática, especialmente después de que se difundieran las supuestas frases que intercambiaron durante la discusión.

Por el momento, las declaraciones atribuidas a Wanda Nara y la China Suárez forman parte de una reconstrucción periodística y no fueron confirmadas públicamente por ninguna de las dos.