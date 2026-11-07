León XIV en Latinoamérica: «El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho», la frase del Papa en Uruguay

La ansiada gira por Latinoamérica del papa León XIV ya está en marcha. Tras partir desde Roma a bordo del Airbus A330-900 de ITA Airways, el Pontífice inició en Uruguay la primera escala de su sexto viaje apostólico internacional y, tras sus primeros compromisos, este sábado 7 de noviembre continúa con su agenda en tierras uruguayas.

La travesía durará 12 días e incluirá también a la Argentina y Perú. En el país crecen las expectativas por su llegada, considerando que el último antecedente se remonta a 1987 con Juan Pablo II. Durante su estadía, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, el Santo Padre permanecerá cuatro días en suelo argentino, donde recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.