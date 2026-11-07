EN VIVO
León XIV en Latinoamérica: «El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho», la frase del Papa en Uruguay
El papa León XIV llegó a Uruguay para comenzar su gira por América Latina. Montevideo es la primera escala de un recorrido de 12 días que también incluirá a Argentina y Perú. Seguí el minuto a minuto de su visita con Diario RÍO NEGRO.
La ansiada gira por Latinoamérica del papa León XIV ya está en marcha. Tras partir desde Roma a bordo del Airbus A330-900 de ITA Airways, el Pontífice inició en Uruguay la primera escala de su sexto viaje apostólico internacional y, tras sus primeros compromisos, este sábado 7 de noviembre continúa con su agenda en tierras uruguayas.
La travesía durará 12 días e incluirá también a la Argentina y Perú. En el país crecen las expectativas por su llegada, considerando que el último antecedente se remonta a 1987 con Juan Pablo II. Durante su estadía, que se extenderá hasta el 17 de noviembre, el Santo Padre permanecerá cuatro días en suelo argentino, donde recorrerá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
León XIV y su gira por Latinoamérica
07/11 11:15
«El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho»
El Pontífice pronunció una homilía centrada en la fe, la identidad y los símbolos que unen a los uruguayos, haciendo alusión a elementos tan cotidianos como los puentes, los palmares y el mate. La frase que eligió como eje articulador de sus palabras fue: “El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho”.
07/11 11:13
La primera misa en Uruguay
Ante miles de fieles congregados en Paysandú, León XIV encabeza una de las ceremonias centrales de su visita al país.
07/11 10:30
La emoción por la llegada del Papa
El Pontífice aterrizó en el aeropuerto de Paysandú, donde descendió junto a su comitiva y saludó a las autoridades locales. A continuación, abordó el papamóvil para emprender el trayecto rumbo al Parque París Londres. Durante el recorrido, avanzó saludando a las numerosas personas que se acercaron a darle la bienvenida, previo a encabezar la celebración religiosa y su primera misa en Uruguay.
07/11 10:03
Así llegó León XIV a Paysandú
07/11 09:39
La agenda de este sábado en Uruguay
09:10: Arribo a la ciudad de Paysandú.
10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.
17:00: De regreso en la capital, visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, con foco en la contención social.
18:00: Encuentro con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
19:00: Vigilia de oración con jóvenes en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo.
10:00: Misa multitudinaria en el Parque París Londres.
17:00: De regreso en la capital, visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, con foco en la contención social.
18:00: Encuentro con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).
19:00: Vigilia de oración con jóvenes en el emblemático Estadio Centenario de Montevideo.
06/11 22:12
Así cerró su primer día en Uruguay
El papa León XIV finalizó este viernes su primera jornada en Uruguay y se trasladó a descansar después de participar de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.
06/11 21:01
El Papa encabeza la celebración de Vísperas en la Catedral Metropolitana
El papa León XIV participa de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo, junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas uruguayos.
La ceremonia forma parte de las últimas actividades de su primera jornada en Uruguay, después de recibir las llaves de la ciudad en el Cabildo.
Al finalizar el encuentro, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche antes de continuar este sábado con su agenda en Paysandú.
La ceremonia forma parte de las últimas actividades de su primera jornada en Uruguay, después de recibir las llaves de la ciudad en el Cabildo.
Al finalizar el encuentro, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica, donde pasará la noche antes de continuar este sábado con su agenda en Paysandú.
06/11 19:00
El Papa se reúne en privado con el presidente Yamandú Orsi
Tras dar su discurso en la Plaza Independencia, el Papa y el presidente Yamandú Orsi se reunieron en privado en el Edificio José Artigas. Luego, tiene previsto una celebración de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la catedral metropolitana.
06/11 18:02
El papa León XIV llegó a la Plaza Independencia de Montevideo y fue recibido por una multitud
El papa León XIV llegó a la Plaza Independencia de Montevideo a bordo del papamóvil, después de recorrer las calles de la capital uruguaya y saludar a miles de fieles que lo esperaban.
El Pontífice fue recibido en medio de aplausos y muestras de emoción en el lugar donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida. Allí está previsto que pronuncie su primer discurso de la gira por Sudamérica, tras su llegada a Uruguay.
El Pontífice fue recibido en medio de aplausos y muestras de emoción en el lugar donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida. Allí está previsto que pronuncie su primer discurso de la gira por Sudamérica, tras su llegada a Uruguay.
06/11 16:34
El papa León XIV llegó a Uruguay y comenzó su recorrido por Sudamérica
El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay para iniciar una gira de 12 días por Sudamérica, que también incluye visitas a Argentina y Perú. El avión que trasladó al Pontífice aterrizó a las 16.20 (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.
Con este viaje, León XIV se convirte en el segundo Papa en visitar Uruguay. La última visita de un pontífice había sido la de Juan Pablo II, hace 38 años. Tras su paso por territorio uruguayo, el líder de la Iglesia católica continuará su recorrido hacia Buenos Aires.
Con este viaje, León XIV se convirte en el segundo Papa en visitar Uruguay. La última visita de un pontífice había sido la de Juan Pablo II, hace 38 años. Tras su paso por territorio uruguayo, el líder de la Iglesia católica continuará su recorrido hacia Buenos Aires.
06/11 12:19
Quiénes viajan en el avión papal
El papa León XIV viaja en avión hacia Uruguay junto a unas 70 personas, entre clérigos, su médico y personal de seguridad. Además, en esta primera escala de su gira sudamericana, lo acompañan unos 75 periodistas de medios internacionales.
06/11 09:49
La cápsula de salud del papa
Durante su viaje por Latinoamérica, el Sumo Pontífice contará con una cápsula de salud: un dispositivo sanitario provisto de reservas de sangre para actuar con rapidez ante un imprevisto. En el caso de León XIV, el SAME tendrá un papel central en la cobertura médica durante sus recorridos por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, incluido el traslado hacia Luján.
Esta medida preventiva no responde a una complicación de salud previa, sino a un estándar de seguridad protocolar. El dispositivo se completará con ambulancias de alta complejidad, profesionales especializados y una red de hospitales en alerta.
Esta medida preventiva no responde a una complicación de salud previa, sino a un estándar de seguridad protocolar. El dispositivo se completará con ambulancias de alta complejidad, profesionales especializados y una red de hospitales en alerta.
Comentarios