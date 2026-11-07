Maluma vuelve a la Argentina en 2027: cuándo son sus dos shows en el Movistar Arena y cómo comprar entradas

Maluma confirmó su regreso a la Argentina con dos conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires, programados para el 19 y 20 de febrero de 2027. Después de cinco años sin presentarse en el país, el artista colombiano volverá a encontrarse con sus seguidores en el marco de su nueva gira internacional, Loco X Volver World Tour, que recorrerá más de 60 ciudades.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, los espectáculos estarán producidos por Fenix Entertainment y contarán con una puesta en escena renovada, especialmente diseñada para esta gira. El repertorio combinará canciones de su último trabajo discográfico con algunos de los grandes éxitos que marcaron su carrera.

Maluma en Argentina 2027: cuándo y dónde serán los shows

El cantante se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Crespo, durante dos noches consecutivas:

Viernes 19 de febrero de 2027.

Sábado 20 de febrero de 2027.

Ambos conciertos formarán parte de una gira que comenzará el 5 de febrero en Bogotá, Colombia, y continuará por distintos escenarios de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

Entradas para Maluma en el Movistar Arena: cuándo comienza la preventa

La preventa exclusiva de entradas comenzará el jueves 12 de noviembre de 2026 a las 13, destinada a clientes que cuenten con tarjetas de crédito Visa Macro.

Esta primera instancia tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible y permitirá acceder a un beneficio de nueve cuotas sin interés.

Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general, con la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés para clientes de las mismas tarjetas.

Las entradas se comercializarán a través de la página oficial del Movistar Arena. Por el momento, no se informaron los precios de las distintas ubicaciones.

Cómo será Loco X Volver, la nueva gira mundial de Maluma

La nueva gira lleva el nombre de Loco X Volver, el séptimo álbum de estudio del cantante, presentado en mayo de 2026.

El proyecto representa una nueva etapa artística en la que Maluma busca reconectarse con sus raíces colombianas y con el público que lo acompañó durante su trayectoria.

El anuncio internacional se realizó con una presentación sorpresa en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el músico interpretó canciones como Según Quién, Felices Los 4, Hawái y Loco X Volver, acompañado por su banda.

El espectáculo combinará una producción visual renovada con un recorrido musical por sus temas más populares.

Maluma regresa después de cinco años: sus grandes éxitos y su trayectoria

Nacido en Medellín bajo el nombre de Juan Luis Londoño Arias, Maluma se consolidó como una de las figuras internacionales de la música urbana y el pop latino.

A lo largo de su carrera obtuvo un Latin Grammy, recibió una nominación a los premios Grammy y alcanzó numerosos primeros puestos en los rankings de Billboard.

Entre sus colaboraciones más reconocidas se encuentran trabajos junto a Shakira, Madonna, Jennifer Lopez, Ricky Martin y The Weeknd.

Su regreso a Buenos Aires se suma a una extensa agenda internacional que incluirá ciudades como Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México, Miami, Los Ángeles, Madrid y París.

Con dos fechas confirmadas en el Movistar Arena, Maluma volverá a presentarse ante el público argentino en febrero de 2027, en uno de los regresos internacionales anunciados para la próxima temporada de conciertos.