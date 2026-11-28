La internación de urgencia de Luis Ventura generó preocupación en el mundo del espectáculo. Mientras el periodista permanece bajo observación médica, comenzaron a conocerse detalles sobre su comportamiento durante las horas previas a la descompensación que lo obligó a suspender su viaje a Miami.

Alicia Pedrelli, histórica productora de Secretos Verdaderos y amiga del conductor, reveló en LAM una serie de actitudes poco habituales que llamaron su atención durante la jornada laboral del viernes.

La extraña actitud de Luis Ventura antes de su descompensación

Según contó la productora, el presidente de APTRA llegó al canal media hora antes del horario previsto para la grabación, algo que no era habitual en él.

Además, lo notó visiblemente agotado y desanimado. El periodista le explicó que había tenido una reunión durante la mañana relacionada con el club Victoriano Arenas.

En medio de sus compromisos televisivos, Ventura recibió nuevos llamados telefónicos, por lo que Pedrelli le recomendó que dejara de atender el celular y se concentrara en la grabación.

Otro detalle que sorprendió a la productora fue la rapidez con la que el conductor completó dos programas especiales de Navidad, pese al evidente cansancio.

La preocupación del entorno de Luis Ventura por su falta de descanso

Lejos de suspender sus actividades, el periodista decidió pasar por la radio antes de viajar al aeropuerto de Ezeiza.

Allí, sus compañeros advirtieron que estaba agitado, aunque inicialmente relacionaron su malestar con el cansancio acumulado y los preparativos del viaje.

Pedrelli también manifestó su preocupación por las escasas horas de sueño del conductor, quien suele comenzar sus actividades durante la madrugada y extender sus compromisos laborales hasta altas horas de la noche.

Cómo sigue la salud de Luis Ventura tras su internación

El periodista permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde ingresó tras sufrir un importante pico de presión arterial.

En diálogo con TN Show, el propio Ventura confirmó que los profesionales lograron estabilizar sus valores de presión.

Según adelantó su productora, permanecería bajo observación médica al menos hasta el lunes 30 de noviembre. Por el momento, no se confirmó oficialmente cuándo recibirá el alta hospitalaria.