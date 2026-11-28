Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, volvió a quedar en el centro de la polémica tras realizar un llamativo pedido a la Justicia. El empresario, que cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica, solicitó autorización para mudarse a un exclusivo country de Pilar.

El financista permanece detenido en el marco de una causa en la que está acusado de haber organizado un falso operativo policial para plantar drogas y un arma en el vehículo de su exsocio Francisco Hauque.

El llamativo motivo por el que Elías Piccirillo quiere mudarse a un country

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el empresario argumentó que el departamento donde reside actualmente, ubicado en Banfield, no cuenta con medidas de seguridad perimetral suficientes.

La defensa de Piccirillo presentó como antecedente un episodio ocurrido en julio, cuando un periodista se acercó hasta el edificio y tocó el timbre para intentar entrevistarlo.

Sus abogados consideran que la exposición mediática afecta su privacidad y agrava las condiciones en las que cumple la detención domiciliaria.

La presentación fue realizada por su abogado, Gastón Francone, ante el juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si autoriza el traslado.

Cómo es el country al que quiere mudarse el ex de Jésica Cirio

La propiedad elegida se encuentra en Lagoon Pilar, un barrio privado que se distingue por su extensa laguna artificial, sus espacios recreativos y su seguridad perimetral.

Según informó TN, Piccirillo ya habría firmado el contrato de alquiler de la vivienda y presentado la documentación correspondiente ante la Justicia.

Su defensa también solicitó que se realicen las inspecciones necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema de monitoreo electrónico.

La situación judicial de Elías Piccirillo

El exmarido de Jésica Cirio fue detenido en marzo de 2025 y obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en noviembre de ese mismo año.

No es la primera vez que intenta modificar su lugar de detención. En julio pasado, la Justicia rechazó una solicitud para trasladarse a un departamento en el barrio porteño de Núñez.

Ahora, mientras continúa el proceso judicial en su contra, Piccirillo deberá esperar la resolución del magistrado para saber si podrá instalarse en el exclusivo barrio privado de Pilar.