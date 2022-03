Impactante video: un tornado atrapó una camioneta y no te imaginás lo que pasó

La ciudad de Elgin, ubicado en el estado de Texas (Estados Unidos), una serie de tornados golpearon los habitantes del lugar, aunque uno de ellos vivió una situación a la que pocas personas sobreviven.

El increíble momento fue captado la semana por un cazador de tormentas, Brian Emfinger, que lo subió a su cuenta de Twitter.

El cazador de tormentas venía justo por la mano contraria a la Chevrolet Silverado de Leon y capturó el acontecimiento.

En la filmación se ve a Riley Leon, un joven de 16 años que circulaba por la zona en una camioneta, cuando fue sorprendido por un tornado que se formó en los carriles por donde manejaba.

El fuerte viento logró volcar la camioneta, aunque a los pocos segundos volvió a colocar las cuatro ruedas en el suelo. Esto le permitió al conductor escapar.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv