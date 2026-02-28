Impactante vuelco en la Ruta 5: cayó por un barranco y fue trasladado con heridas a Rincón de los Sauces

Durante la noche del viernes se registró un impactante vuelco en la Ruta 5. Una camioneta que circulaba por la vía cayó a un pequeño barranco y su conductor tuvo que ser derivado a Rincón de los Sauces.

Impactante vuelco en la Ruta 5: lo que se sabe del hecho

El siniestro vial se registró minutos después de las 22 en la zona conocida como Carranza. Según la información brindada por Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, la alerta fue emitida por el hospital local.

Cuando arribaron al lugar, se constató que el personal médico estaba asistiendo a un hombre que presentaba graves lesiones producto de un vuelco.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el incidente, se pudo determinar que el hombre conducía una camioneta perteneciente a la empresa Anjor y cuando se trasladaba por la Ruta 5, perdió el control y terminó despistando. Lo impactante fue que el conductor, pese a que intentó retomar el control, terminó volcando tras caer por un pequeño barranco que se encuentra en la vera del camino.

La camioneta había quedado sobre su techo y se encontraba totalmente destruida. Como el hombre ya había sido rescatado, el personal de Bomberos montó un operativo para asegurar la escena y aguardar la llegada de policías para que realicen los peritajes correspondientes.

Debido a lo complicado del terreno y a que el siniestro no interrumpió el tránsito, hasta esta mañana la camioneta aún estaba a la espera de ser extraída.