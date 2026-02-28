Camioneta de alta gama volcó en la Ruta 41 de Neuquén, cerca de Chos Malal: hubo un herido

Bomberos Voluntarios, Policía y personal del hospital asistieron al ocupante en el lugar.

Un fuerte vuelco se registró este viernes en la Ruta Provincial 41, a la altura del paraje Chacay Melehue, ubicado a unos 25 kilómetros de Chos Malal. Alrededor de las 20, una camioneta de alta gama Toyota SW4 volcó tras salir de la calzada.

Según informó Radio Chos Malal, el ocupante sufrió golpes leves y no fue necesario trasladarlo al hospital. No se descarta que la baja visibilidad provocada por la caída del sol haya influido en el episodio. De todos modos, las causas que originaron el accidente aún son investigadas.

Impactante vuelco de camioneta de alta gama en la Ruta Provincial 41

Producto del imapcto, el vehículo terminó con daños materiales de consideración. En tanto, el conductor fue asistido en el lugar y no requirió derivación médica.

La camioneta Toyota SW4 quedó volcada a un costado de la Ruta Provincial 41, en Chacay Melehue.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía y personal del hospital, quienes brindaron asistencia y realizaron las tareas correspondientes para asegurar la zona.

El tránsito en el sector fue asistido mientras se desarrollaban las tareas de prevención y control. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar con las pericias.