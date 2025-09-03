Impactos de Vaca Muerta en el Alto Valle productivo: invitan a semana de estudio en la Facultad de Agrarias

Los impactos socioambientales de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta y su relación con la seguridad hídrica y productiva del Alto Valle, es un tema de constante investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue.

Para seguir en esa línea de trabajo, las autoridades pensaron en abrir espacios de diálogo, formación y reflexión como instancia para avanzar en el conocimiento, además de compartir conclusiones de análisis que se vienen desarrollando en la región en tiempo real.

La iniciativa se denomina Semana de Estudio y Reflexión “Agricultura, Agua e Hidrocarburos” y tendrá lugar en Cinco Saltos y Neuquén desde el lunes 8 al jueves 11 de septiembre, con una agenda cargada de actividades dirigidas a docentes, estudiantes, funcionarios, organizaciones civiles y la comunidad.

Agustín González, profesor de la unidad académica y responsable del convenio entre la facultad y el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), habló sobre la actividad que pretende arrojar más luz a un tema que ocupa y preocupa en el valle productivo, según comentó a Diario RÍO NEGRO.

“Venimos analizando el impacto de la actividad creciente de la industria hidrocarburífera, en particular de los hidrocarburos no convencionales. En esa expansión, investigamos qué va ocurriendo con la zona agrícola, con la fuente de agua, con la cercanía a zonas pobladas”, comentó el referente.

Después de una primera etapa de análisis y lectura de documentación nacional e internacional, elaboraron mapas interactivos y gratuitos a través de una plataforma geoespacial, visibles en el sitio web observar.com.ar.

“Desarrollamos una serie de indicadores socioambientales que permiten ir conociendo y evaluando la situación de los hidrocarburos no convencionales y convencionales en relación con las otras actividades que están presentes en la zona”, postuló González.

Habrá una masterclass con expertos en modelación climática y monitoreo satelital con inteligencia artificial (IA), una mesa de trabajo con actores institucionales en el Polo Tecnológico de Neuquén, un taller sobre modelación de recursos hídricos con WEAP y un atractivo evento abierto para todo público sobre indicadores ambientales y ciencia ciudadana.

El software “es una herramienta muy valiosa”, dijo Gonzalez, ya que permite ir evaluando lo que va pasando con el recurso hídrico en cada una de las dos cuencas nacientes en el Alto Valle, la cuenca del río Limay y del río Neuquén.

“Todas estas variables permiten ser modeladas por este software WEAP, lo hemos estado llevando adelante, y la idea de este taller es brindar herramientas a profesionales en la región para que pueda ser utilizado”, expresó.

El propósito de este encuentro de cuatro jornadas es establecer contactos con otras organizaciones, docentes, autoridades de las provincias de Río Negro y de Neuquén. “No solamente para poder mostrar los resultados y las conclusiones que hemos obtenido, sino también poder conocer y aprender sobre los resultados de otras investigaciones de investigadores y de actores sociales que también están invitados a participar”, dijo el docente.

Desde la universidad, rescatan la importancia de ir monitoreando para tomar decisiones acertadas y reducir los impactos socioambientales. Como objetivo general, se busca construir evidencia y estrategias para un desarrollo territorial más sostenible.

“Para la Facultad de Ciencias Agrarias este es un tema muy importante, transversal a todas las otras actividades, y que están justamente en tensión. El uso del suelo, el uso del agua, de qué manera, hacia dónde se expande la industria no convencional o de fracking”. Agustín González, docente de la Facultad de Agronomía.

Cronograma de actividades

Las jornadas inician el lunes 9 de septiembre de 14 a 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde cuatro especialistas van a dar unas conferencias totalmente relacionadas a los desarrollos de nuestro proyecto.

El martes es el evento principal de 8:30 a 17 en el polo tecnológico Neuquén. De ese stand participarán referentes de las dos provincias, la AIC, Colegios de Ingenieros de Neuquén y de Río Negro, y habrá una mesa de de sectores académicos y de actores sociales, luego mesa redonda para el debate.

El miércoles habrá una propuesta más específica para profesionales, un taller de modelación con un software del Instituto Ambiental de Estocolmo, que permite realizar un modelado y planificación a nivel de cuenca. Será de 9 a 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias.

Finalmente, el jueves, a las 17, en la biblioteca popular de Cinco Saltos, se va a llevar adelante una charla abierta a todo el público sobre los indicadores socioambientales construidos y se presentará una herramienta de ciencia ciudadana desarrollada en este proyecto de investigación.

Cómo participar

Para más información, los interesados pueden contactarse a cursosobservar@gmail.com.

Para la actividad del 9/9 debe inscribirse ingresando al link: https://forms.gle/C7ZnEFowMwF9MLbn6